明年起非居住者月薪逾3.6萬 適用18%扣繳率

明（110）年1月1日起每月基本工資調整為2.4萬元，中區國稅局沙鹿稽徵所表示，扣繳義務人給付非我國境內居住之個人（簡稱非居住者）薪資所得時，計算適用扣繳率的金額基準亦隨之調整。今年是月薪在3萬5,700元以下適用6%扣繳率，超過3萬5,700元適用18%，明年分界點調高到3.6萬元。

所得稅法第2條規定，凡有中華民國來源所得的個人，應就其中華民國來源之所得，課徵綜合所得稅。而非中華民國境內居住之個人採就源扣繳。

所得稅第7條規定居住者定義，有兩類人，（1）在中華民國境內有住所，並經常居住中華民國境內者。(2）二、在中華民國境內無住所，而於一課稅年度內在中華民國境內居留合計滿183天者。不符居住者定義即為非居住者。

沙鹿稽徵所官員說，非居住者大部分是外籍人士，第一年來台或者合約到期最後一年在台，會居住不滿183天。

公司給付薪水給非居住者，依規定要盡扣繳義務。沙鹿稽徵所表示，依據各類所得扣繳率標準第3條規定，除政府派駐國外工作人員所領政府發給的薪資，按全月給付總額超過3萬元部分，扣取5%外，非居住者全月薪資給付總額在行政院核定每月基本工資1.5倍以下者，按給付額扣取6%，全月薪資給付總額超過每月基本工資1.5倍者，按給付額扣取18%。

110年1月1日起，因每月基本工資調整為2.4萬元，扣繳義務人給付非居住者全月薪資給付總額在3.6萬元以下者，按給付總額扣取6%；超過3.6萬元者，按給付總額扣取18%。舉例說，公司110年2月6日分別給付非居住者麗娜薪資所得3萬元，應扣繳稅款1,800元（3萬元×6%）；給付馬修4萬元，應扣繳稅款7,200元（4萬元×18%）。

如果過年發給年終獎金，例如公司發給麗娜1.5萬元獎金，合計2月給付月薪4.5萬元，超過3.6萬元。全月扣繳稅款是8,100元（4.5萬元×18%），前面給付3萬元扣繳了1,800元， 後面發給1.5萬元獎金時，得扣繳6,300元（8,100元-1,800元）。

官員說，如果馬修後來在台居住超過183天，那就變成居住者，和一般國人一樣辦理結算申報，應該可以退稅。