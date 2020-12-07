美國經濟及企業獲利改善 美股2021年將延續多頭趨勢

進入十二月傳統旺季，美股盤勢聚焦疫情、疫苗進展、景氣及假期銷售，短期而言，在疫苗問世且被廣泛使用之前，新冠疫情對經濟前景仍帶來不確定性，尤其，近期美國新冠疫情持續升溫，自9月中旬以來新增確診數持續攀升，醫療體系負荷量面臨考驗，經濟數據亦開始顯露放緩跡象，11月ISM製造業及服務業指數仍穩健但均自高點回落，若疫情持續惡化，今年第四季至明年第一季美國經濟增長可能面臨下修風險。

摩根大通預測，由於美國新冠感染人數快速上升，導致多州對商業及民眾活動施加限制，預計今年第四季美國GDP折合年率將成長2.8%，但明年第一季恐陷入萎縮，預估GDP折合年率將萎縮1%，不過，後續隨著新冠疫苗逐漸普及，輔以美國政府有望推出財政刺激措施，將支持明年二、三季度經濟強勁增長。

展望2021年，美國經濟及企業獲利改善，輔以聯準會延續低利寬鬆的貨幣政策，預期美股將延續多頭趨勢，高盛證券認為，疫苗的推出有機會讓社會在2021年逐步恢復正常，將2020年底史坦普500指數目標上修至3,700點，預估2021年底指數目標4,300點。

富蘭克林證券投顧建議，投資佈局靠攏長線成長趨勢正向的產業，科技及生技醫療產業分別受惠企業數位轉型及人口高齡化的中長線趨勢，建議投資人採取逢回分批加碼或以大額定期定額方式佈局科技及生技股票型基金，部分資金可搭配價值型股票基金操作，拓展投資觸角並掌握類股輪動機會。