政院設產業園區 聚焦智慧機械農業加值

行政院盤點五處台糖土地要設置產業園區，在產業分布部分，經濟部官員說明，雲林褒忠園區將結合當地農業，發展農業機械與加值產業，嘉義中埔、水上園區則吸納中部精機產業外溢的用地需求，預計進駐智慧精密機械等產業。

為緩解與日俱增的產業用地需求，行政院盤整國營事業，包含台糖所管土地，共盤整出九處開發為產業園區，其中在雲林、嘉義、台南、高雄四縣市擇定五處近500公頃土地，作為第一期產業園區開發。

經濟部官員說明，這五個園區各自有不同的產業核心，進駐產業類別尚需經過環評、實質審議後才能定論。官員表示，初步調查在雲林褒忠馬光農場部分，因當地農業發達，預計會結合農業與製造業，進駐農業機械、農業加值等產業。

在嘉義中埔公館、水上南靖農場兩處，金屬機械業不會缺席。官員解釋，由於台中機密機械產業園區用地滿載，因此開始外溢到嘉義，台中有部分精密機械業者也表達要到嘉義兩處園區設廠意願。