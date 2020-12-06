聽新聞
test
0:00 / 0:00
台商回流效應 政院釋地500公頃 開發新園區
台商回台用地需求孔急，行政院擇定首批台糖五處近500公頃農場土地，開發為產業園區。經濟部官員透露已報編這五個產業園區，預計明年6月動工，並透過「同步設廠」作法加速作業，盼2021年底就能開放廠商使用。
美中貿易戰，加上行政院推動投資台灣三大方案，促使不少包含資通訊產業在內的台商，規劃將廠房產線遷回台灣，造成產業用地需求大增。為此，行政院盤點各處可用土地後，核定台糖在彰化以南共九處土地，要增設九處產業園區，其中擇定第一期開發者鎖定面積未滿100公頃者，如此便可不必經過冗長的二階環評，以加速開發進度。
經濟部官員指出，第一期預計開發的包括雲林褒忠馬光農場、嘉義中埔公館農場、嘉義水上南靖農場、台南新市番仔寮農場、高雄岡山九鬮農場，總開發面積近500公頃。
官員說明，目前已報編這五個工業局轄管的新設產業園區，正加速相關行政程序中，並正在確認編定作業，預計明年5月就可完成編定，接著6月就可進行產業園區用地開挖作業。對於有急用的廠商，官員表示只要登記就會提供，目前採取的是「同步設廠」，在工廠興建同時，完成產業園區內公共設施，以期同步完工。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言