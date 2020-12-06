台商回流效應 政院釋地500公頃 開發新園區

台商回台用地需求孔急，行政院擇定首批台糖五處近500公頃農場土地，開發為產業園區。經濟部官員透露已報編這五個產業園區，預計明年6月動工，並透過「同步設廠」作法加速作業，盼2021年底就能開放廠商使用。

美中貿易戰，加上行政院推動投資台灣三大方案，促使不少包含資通訊產業在內的台商，規劃將廠房產線遷回台灣，造成產業用地需求大增。為此，行政院盤點各處可用土地後，核定台糖在彰化以南共九處土地，要增設九處產業園區，其中擇定第一期開發者鎖定面積未滿100公頃者，如此便可不必經過冗長的二階環評，以加速開發進度。

經濟部官員指出，第一期預計開發的包括雲林褒忠馬光農場、嘉義中埔公館農場、嘉義水上南靖農場、台南新市番仔寮農場、高雄岡山九鬮農場，總開發面積近500公頃。

官員說明，目前已報編這五個工業局轄管的新設產業園區，正加速相關行政程序中，並正在確認編定作業，預計明年5月就可完成編定，接著6月就可進行產業園區用地開挖作業。對於有急用的廠商，官員表示只要登記就會提供，目前採取的是「同步設廠」，在工廠興建同時，完成產業園區內公共設施，以期同步完工。