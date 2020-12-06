出口帶勁 連五紅機率大

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
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財政部明（7）日發布11月出口概況。財政部認為，我國出口基本面穩健、蘋果新機上市、年底旺季等利多，11月出口表現不需看淡，預估出口連五紅機率大，年增率約在5%至8%之間。

此外，我國出口基本面逐漸穩健，預估全年出口將重回正成長。今年電子零組件、資通訊與視聽產品兩貨類出口規模都將創新高，且不用等到年底，預計累計到11月，這兩項貨類就能超越去年全年規模，提前刷新歷史紀錄。

近幾月以來出口驚喜連連，10月單月出口水準不僅創下322.3億美元的空前紀錄，也連續三個月單月出口超過300億美元大關，10月出口年增率11.2%，是2018年6月以來排除春節月份後的最大增幅。

財政部表示，疫情雖橫掃全球，但也意外引爆一波遠距商機，我國出口表現「峰迴路轉」，在第2季短暫下滑後，8月以來出口強力彈升，到了10月，不再呈現傳產、電子兩樣情，貨品間的表現落差正在拉近。

財政部認為，出口表現亮麗固然也夾雜部分華為禁令的集中出貨效應，更重要的是顯現出我國出口基本面穩健，在旺季加持下，11月出口不需看淡，預估出口連五紅機率大，年增幅度可能在5%至8%之間。

元大寶華綜合經濟研究院高級研究員賴怡欣也認為，11月出口表現仍不錯，從中經院公布的台灣製造業採購經理人指數（PMI）來看，新增出口訂單從10月的59.7上升到60.6，是滿高的水位；此外經濟部公布的10月外銷訂單年增9.1%，其中代表業者對下個月預期的動向指數為54.2%，也高於往年平均，顯現出口動能仍在。

賴怡欣也指出，再加上歐美年底消費旺季之前的備貨旺季、中芯禁令助攻、蘋果新機上市等利多，11月出口雖會略遜於10月，但正成長機率高，綜合各經濟預測機構預測可能在7%至9.9%之間。

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