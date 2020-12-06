助攻新領域 科技巨頭：政府可充當啟動馬達

台灣科技業搶進電動車商機，經濟部昨（5）日召開會議，找來鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢等科技巨頭與會；童子賢建議，台灣要發展電動車產業，政府不要管太多，但可以充當啟動馬達的角色，比如推出科技專案研發稅負減免等措施。

經濟部昨日會議由部長王美花主持，主要聽取業者建議，共商台灣電動車產業發展大計。童子賢轉述，近期在行政院長蘇貞昌主持的科技會報上，他與台積電創辦人張忠謀等業者皆與會，其中張忠謀建議，經濟部在產業上管大的平台及處理基礎架構就好，有關新的趨勢，政府不要指導產業太多。

童子賢比喻，一個車子如果啟動不起來時需要發動馬達，經濟部可以在某些領域充當啟動馬達的角色，一旦汽車跑起來，經濟部就可以不用干預過多。

他建議，某些中小企業研發零組件，如初期研發耗資甚巨，企業負荷不了，經濟部可以跟立法院、行政院爭取獎勵措施，比如研發可以抵減獲利，類似科技專案稅負的減免，或者員工技術分紅入股等方式。

童子賢強調電動車產業才剛萌芽，難得的是台灣業者積極切入，有機會複製過往PC、半導體產業成功經驗，在零組件或系統上可以成為全球各大品牌軍火庫。

此外，因應防疫需求，和碩日前宣布今年不舉辦大型尾牙，將改採各部門自行舉辦。