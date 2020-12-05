要給長輩溫暖 蘇揆支持台大雲林分院二期擴建等計畫　

行政院長蘇貞昌今（5）日前往雲林縣視察，並當場宣布行政院將全力支持「國家級高齡醫學暨健康研究中心」及「台大雲林分院二期擴」兩項建設，並指示各相關部會、單位一起努力，給台灣長輩一個溫暖。

行政院指出，蘇揆今日赴雲林視察「國家級高齡醫學暨健康研究中心及臺大雲林分院虎尾院區二期工程預定地」，表示行政院全力支持國家級高齡醫學暨健康研究中心，並指示要提高營運經費補助至五年15億元，且縮短期程在2024年完工。

對於台大雲林分院二期擴建計畫總計66億餘元，蘇揆也在會中指示國發會、台大、教育部與行政院秘書長李孟諺，一起盡速進行盤點，希望大家一起努力，給台灣長輩一個溫暖。

蘇揆表示，蔡總統與他都認為醫療長照議題非常重要，現在做的建設就是為將來老人生活、也是為全台老人在做。他也表示，若沒有長輩以前的打拚，怎麼會有台灣現在的好光景，現在大家也才有好生活，所以他絕對大力支持。

蘇揆表示，研究中心原先建築經費15億元，營運費用五年5.5億元，但他認為不夠，現場加碼匡列營運費用五年15億元，一年3億元，以科發基金支持，要讓中心能夠好好運作起來。院長強調，內容規劃的部分，須請衛福部、國衛院以及台大醫院的專家們一同處理，希望一起協助，使該中心可大步向前走。

對於台大雲林分院虎尾院區二期工程，蘇揆表示，擴建計畫總計66億餘元，台大醫院承擔重責大任，政府應該要大力支持，中央部會今日都到齊，台大將土地無償提供研究中心使用，政府絕對大力支持台大。至於院方所提員額部分，也請一次盤點，讓經費、管理、員額、期程等一次到位。

蘇揆指出，蔡總統就任以來非常重視長照，2016年上任時長照經費不到50億，今年已達8倍，超過400億，2021年則為500多億，而雲林長照經費三年（2018-2020）就超過30億，政府不分黨派，希望大家一起來，讓台灣更有力。

蘇揆表示，今天這兩項醫療建設計畫，這不只是雲林地區，而是關乎全國高齡長者健康，請秘書長李孟諺、國發會、教育部、台大、國衛院等機關，一起分別針對兩案，各自再進行完整盤點。