第二屆對話影響力獎 鼎鼎聯合行銷以本土企業個案獲獎

長期推動國際引導，讓不同意見打開對話機制創造共識的朝邦文教基金會，今年主辦的「第二屆對話影響力頒獎典禮」於今（5）日上午舉行。

本屆獲獎案例包括公部門、非營利機構、學校、企業等，朝邦基金會執行長吳咨杏表示，本屆得獎專案範疇更多元，專案執行時間也較長，且許多專案層面更為宏觀，以引導方式建立機制，讓團體達成共識，創造組織共好概念，非僅是上對下的直線關係，成為本屆獲獎案例的共同亮點。

此外，今年首度有台灣本土企業個案獲獎。遠東集團旗下的鼎鼎聯合行銷以「導師請益計畫」，讓中高階主管學習教練心法，展現導師風範，也使基層建立自信，成為企業展現對話力的典範之一。

今年全球雖遭逢疫情，人們難以面對面溝通，卻反而凸顯對話力的重要性，也開展對話透過科技如何發揮影響力的契機，如同行政院政務委員唐鳳以影片力挺致詞，論及對話力在新時代的重要性。

朝邦基金會執行長吳咨杏認為，開啟協作與創新的金鑰匙就是「對話」，尤於全球議題複雜、急迫且系統性，很多過去的習慣與已知的思維已無法提供解方，它也不是單一領導者、組織、團體或國家可以解決，而是需要利益相關者共同對話，共同協作與創新後裔情，站在轉變的交鋒處，大家更需要的協作與創新才能創造可持續性的成果。

今年舉辦第二屆「對話影響力獎」最特別的是首次採線上與線下雙主持，讓不克前來會場的貴賓，也能透過雲端視訊軟體「Zoom」一同參予頒獎典禮，並聆聽七個獲獎精彩對話力影響案例，涵蓋政策溝通、企業管理、社區對話、跨組織管理等議題，可見對話的影響力越來越深遠。

本屆7個獲獎專案來自不同的組織，學校，公部門，企業。他們各自有不同的複雜議題要改善，有的是組織內部的議題，有的是與社區，或社會民眾的公共議題。這些專案有一個共通性，就是運用對話是有方法、有規劃、有系統且持續性的，進而形成組織文化的改變。

本屆獲獎案例中，自律聯盟透過公私協力的模式，讓動保團體成為對話執行者，不再是以抗爭的方式與社區溝通；長榮大學社會力研究發展中心扮演社區與政府間的橋樑，透過各種創新的溝通與對話，使政府施政因社區參與而更落實；經濟部水利署「與署長有約」，經長達九年的努力，看到公私協力運用對話在爭議性的公共議題上，發揮有效影響力。經濟部水利署賴建信署長認為：解決問題不一定要改變計劃，而是透過有效的對話與溝通達到更好的結果。

台灣居家服務策略聯盟則扮演與政府對話的橋樑，啟動失智者與社會的對話，對話不只是語言，對話是心與心的交流；伊甸基金會的研究單位扮演平台角色，建立知識管理機制，協助提升專業服務並讓組織成長，一起想辦法，用溫柔的力量撼動世界；國立雲林科技大學永續發展與社會實踐研究中心，建立一個新創參與平台，由下而上引發老師進行社會實踐計畫，並帶著學生與地方共榮共生。