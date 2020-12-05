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商研院：民間消費待振興
商研院昨（4）日發布最新「台灣商業服務業景氣循環綜合指標」，受到國際疫情等因素衝擊，今年10月同行指標、領先指標綜合指數雙降。所幸，第3季領先指標降幅趨緩，預期明年上半年同行指標降幅將比今年減緩。
商研院指出，領先指標綜合指數自2018年9月轉降至2020年10月，已長達26個月，同行指標綜合指數自2019年6月轉降迄今亦已17個月，照此趨勢難見明年上半年有明顯反轉回升可能。
有關國內經濟的後續發展，商研院表示，民間消費持續衰退亟待振興，目前防疫仍不可鬆懈，政府紓困與振興應視情況進行中。
商研院指出，在第3季喜見政府、公營事業與民間投資得以加速，淨輸出大幅成長，但是消費部門持續見衰。假若沒有民間消費的衰退，今年前三季的經濟成長率將是3.72%，而不是只有2.28%。
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