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抗疫有成 蔡總統入榜「彭博50人」

經濟日報 / 編譯黃淑玲、記者楊文琪／綜合報導
蔡英文總統入榜「彭博50人」。 （本報系資料庫）
蔡英文總統入榜「彭博50人」。 （本報系資料庫）

蔡英文總統因領導台灣抗疫成績斐然，入榜今年的「彭博50人」（Bloomberg 50），並被彭博資訊形容為「台灣的新冠病毒粉碎者」（Taiwan's Covid Crusher）。彭博資訊每年由商業、財經、科技與科學、政治及娛樂等領域，選出最能代表當年趨勢、具影響力的50人。

對於入選「彭博50人」，蔡英文總統在臉書上表示，今天的台灣，非常受到國際矚目。她說，這不是我個人的榮耀，而是所有台灣人民集體努力的成果。

她指出，今年1月以來，執政團隊就在各項防疫措施上超前部署，我們在各個產業、領域，更有許多自動自發，熱心奉獻的國家隊成員，共同投入防疫物資生產。我們全體國民，除了積極配合落實防疫措施外，更發揮各種創意和創新，和政府共同提升防疫措施的效率和效能。

「彭博50人」以「蔡英文：台灣的新冠病毒粉碎者」（Tsai Ing-wen, Taiwan's Covid Crusher）為題指出，蔡總統今年1月以壓倒性的勝利連任後，她所領導的政府為防堵新冠疫情擴散，及早準備關閉邊境、限制旅行，並且設立嚴格的接觸者追蹤與檢疫隔離準則。

彭博說，台灣因為經歷過SARS的慘痛經驗，再加上大範圍地執行強制配戴口罩，使得新冠感染病例得以保持在很低水準。台灣可望成為全球少數幾個今年經濟仍呈現成長的經濟體。

彭博指出，蔡總統須持續保持警戒，因為台灣最近境外移入病例激增；新加坡、日本等一開始防疫做得不錯，後來失控的殷鑑不遠。

蔡總統說，現在時序入冬，國際疫情升溫，面對這一波疫情，我們也絕對不能鬆懈。12月1日，我們的秋冬防疫專案正式上路，希望大家共同配合防疫措施，嚴守疫情防線，讓台灣繼續成為世界上最安全的地方。

「彭博50人」其他上榜人士還包括美國流行樂女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、花旗集團（Citigroup Inc）新掌舵人佛瑞塞（Jane Fraser）、美國白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）、白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）、南韓導演奉俊昊、中國美團企業執行長王興等人。

彭博 疫情

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