離岸風電鎖定開發六處風場 開發商激增 上看15家

面對今年能源局將拍板離岸風電第三階段遊戲規則，丹麥商哥本哈根基礎建設基金（CIP）昨（4）日宣布加入台灣離岸風電第三階段，鎖定開發六處風場，其餘風電老面孔達德、上緯也已表態將加入第三階段，未獲得容量分配的海鼎風場也蓄勢捲土重來。經濟部能源局表示，第三階段區塊開發商家數預估有十至15家，廠商數為第二階段近兩倍。

早在今年4月，德商達德能源就與力麗集團旗下的台灣綠電簽訂合作備忘錄，並宣布將共同開發彰化外海的28號風場，預計總裝置容量約600MW。美商上緯新能源9月也宣布將在苗栗外海打造新風場 Formosa 4，潛在總裝置容量達4.4GW。而同樣在9月宣布的是集合澳商麥格理、德國安能及日商捷熱能源的海鼎風場。海鼎在第二階段共搶下三個風場海鼎1、2、3，為已通過環評最大的離岸風電計畫，合計裝置容量達2GW，但因第二階段遴選與競標未獲選，並無得到容量分配。