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CIP敲定離岸風電三階場址

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導
經濟部能源局預計今年底公布離岸風電第三階段遊戲規則，多家業者有意搶進。 （本報系資料庫）
經濟部能源局預計今年底公布離岸風電第三階段遊戲規則，多家業者有意搶進。 （本報系資料庫）

經濟部能源局預計今年底公布離岸風電第三階段遊戲規則，哥本哈根基礎建設基金（CIP）昨（4）日召開記者會，宣布加入台灣離岸風電第三階段，公布所選的六處風場場址，包括渢汎、渢成、渢利、渢妙、渢佑及福芳，分別位於苗栗、台中及彰化海域，合併裝置容量上看6.3GW（10億瓦）。

CIP選定的六個場址在新竹外海為渢汎及渢成，各別容量為750MW（百萬瓦）；苗栗外海的渢利裝置容量為1,800MW；台中外海為渢妙裝置容量為1,800MW，彰化外海的渢佑及福芳，裝置容量則各為600MW。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，六個場址中有部分與其他競爭對手重疊，而面對彰化、新竹外海曾因為漁民及軍事議題影響離岸風電發展，她回應，CIP過去都曾在當地有開發經驗，很清楚地方議題，後續也會持續與當地溝通。

公布的六座風場中，三座風場水深都達60米。CIP區塊開發計畫執行長侯奕愷說，依照現有技術，水深超過60米深就須設置浮動式風場；許乃文也補充，浮動式風場也可以主動避開近海區開發的環保及軍事問題。

侯奕愷表示，根據英國碳信託公司（Carbon Trust）分析，2040年將有70GW的浮動式風機，其中半數在亞洲。他建議，台灣政府應規劃兩至三座容量達100MW的浮動式風場作為示範計畫，如此就可以在2021年即可展開浮動式風機，並在2025年就有首座浮動式風場商轉。

能源局日前指出，不會對離岸風機使用技術設限，全然交由廠商自行評估，同時也未鬆口是否支持浮動式風場先行計畫。對此侯奕愷認為，政府面對採用技術保持中立是好事，但仍盼政府採納浮動式風場先行計畫。

對於本土供應鏈產能是否有辦法支應浮動式風場，侯奕愷說，新興技術不可能講求一步到位，但只要透過先行計畫循序漸進，就可由CIP引進推動經驗，帶領本土廠商一起成長。而若浮動式風場技術不成熟是否影響開發，侯奕愷表示，這必須同步看浮動式風場及固定式風場未來幾年的技術演進，他坦言確實可能拖延到計畫進度。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

離岸風電

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