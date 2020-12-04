台灣東洋海外布局有成 今年獲墨西哥雙張藥證

台灣東洋（4105）今（4）日表示，旗下原用來治療癌症骨移轉的藥物，正式獲得墨西哥確認通知、取得藥證，而這也是繼7月獲得治療乳癌藥物藥證後的第二張癌症藥證。台灣東洋表示，兩種藥物接連在7月及12月底取得墨西哥藥證，已為台灣東洋前進全球市場的另一個里程碑。

總經理施俊良表示，拉丁美洲是台灣東洋重要的海外市場之一，如今接連獲得墨西哥政府兩張藥證以及完成取證後的首批藥物出口，不僅落實提升人類生命品質的企業願景外，也寫下台灣東洋前進中南美洲市場的里程碑。

施俊良進一步指出，不只是墨西哥，包含哥倫比亞、巴拿馬、巴西、阿根廷等中南美國家，都有業者與台灣東洋洽詢合作，充分顯示過去海外積極佈點種子的努力已看到開花成果，這對台灣東洋著眼全球佈局的策略更有正面肯定意義。

東洋指出，為了照顧墨西哥癌症患者需求，台灣東洋已於2018年6年於墨國設立據點後，就將含有「Zoledronic acid」成分的癌症骨轉移治療輔助用藥，向墨國提出查登申請並於12月4日收到藥證許可通知。

不僅照顧患有癌症骨轉移的病友，對於晚期乳癌患者，台灣東洋也希望與墨國醫師合作致力提升病友生命品質，因此，含有「Anastrozole」成份的治療藥物，在今年7月取得墨國藥證後，也即刻於12月2日完成出貨。

董事長林全表示，邁向國際是企業發展的目標，而在「誠信正直」的企業文化下，台灣東洋不僅寫下好成績也逐步達成階段性目標，期許未來更邁開腳步，除了幫助更多有需要的病患之外，也為公司營收開創利基。