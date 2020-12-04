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台灣持續改善活動（TCIA）決賽 聯電再獲六金二銀佳績

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

聯電今日在台灣持續改善活動競賽(TCIA)總會決賽，再獲六金二銀佳績。

聯電表示，本次競賽共有109家企業的188組團隊參賽，聯電八組團隊報名參賽並全數晉級總決賽，是晉級組數最多，同時也是決賽中獲得金塔獎數最多的企業，充分展現聯電持續推動企業核心業務與永續發展結合的積極作為，深獲評審及主辦機構一致的肯定。

聯電今年參賽團隊包含先進廠區製程技術/生產製造、光罩/測試工程、及功能支援單位，共同致力於精益求精、追求卓越，總改善效益預估高達15.8億元；先進高壓製程更創造當年度約44億的年營收，並同時成功地打入韓國OLED面板驅動晶片市場，站穩龍頭地位。

聯電強調，近年來公司發展策略轉向專注於特殊製程技術，從先進廠區團隊改善主題內容不難看出，新策略深植營運團隊核心，各體系卯足全力呼應公司方策。改善的範疇除涵蓋關鍵產品良率提升外，在交期與產能上，改善團隊利用流程改善並結合智慧製造等手法深耕對策，改善的維度從步驟間至步驟內，從機台外剖析至機台內，透過跨部門緊密合作，促使總體效能大幅提升。

聯電在後段封測部份也不遑多讓，測試暨封裝工程服務處團隊在原晶圓測試專業的基礎上向後延伸，完成一站式彈性代工加值服務，讓客戶透過聯電與各封測廠建立起完整的生態系統，成功將聯電一站式服務加值計畫端上舞台。

此外，聯電在綠能及環保方面的成效也相當亮眼，本次參賽的全能圈來自廠務及擴建工程處，團隊運用IOT及大數據分析手法建立用電智能決策系統，大幅降低機台用電量，每年為公司節省約1,580萬度電，約當21.7座大安森林公園碳吸附量，更因此獲得「108年經濟部節能標竿獎金獎」及「2019年度科學園區廠務技術研討會最佳論文獎」。

聯電 封測

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