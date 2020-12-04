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財股一週／勞動基金估將大賺2300億元 台股「萬四如意」

聯合新聞網 / 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

1.安啦！勞動基金績效三溫暖！估11月將大賺2300億元

勞動基金截至今年10月底累計大賠418.8億元，收益率負0.98%；不過為穩定勞工的心，勞動基金運用局1日破例主動發布今年11月績效，單月大賺2300億元...

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2.台股「萬四如意」 謝金河：只有看衰台灣的沒有賺到錢

台股4日開盤再站上14,000點關卡，財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文直指，台股「萬四如意」，只有看衰台灣的沒有賺到錢；國泰投信董事長張錫給市場一個大大的目標，加權指數挑戰20,000點、台積電（2330）700元，也許可以當成台股未來的新里程碑...

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3.七外資喊「六」字頭！花旗提高台積電目標價至607元

繼多家外資把台積電（2330）目標價喊破600元，素有「台積第一多頭」稱號的花旗環球證券也「忍不住」了！將權王目標價自561元拉升到607元，是第七家把台積電目標價喊逾「六」字頭的外資...

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4.公股銀行員工好老 年輕人離職率高 明年年終獎金縮水

公股銀行不只是老，公股銀行年輕人的流動率也高，包括未滿30歲，以及任職不滿一年都有離職率偏高的狀況，恐影響長期競爭力。財政部長蘇建榮對此表示，會請各公股銀行3個月內提出改善方案...

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5.他固定買股3年存100萬 曝踩大忌下場「媽天天拿存摺威脅」

日前一名網友分享自己出社會3年，靠著每月固定買一張股票，存到人生第一個100萬，並開心的告訴媽媽，沒想到媽媽不但沒有開心，還斥責他這樣的理財方式很不好，讓網友崩潰直呼「不要把自己的投資理財方式告訴任何人」...

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