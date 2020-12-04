財股一週／勞動基金估將大賺2300億元 台股「萬四如意」

4.公股銀行員工好老 年輕人離職率高 明年年終獎金縮水 公股銀行不只是老，公股銀行年輕人的流動率也高，包括未滿30歲，以及任職不滿一年都有離職率偏高的狀況，恐影響長期競爭力。財政部長蘇建榮對此表示，會請各公股銀行3個月內提出改善方案... 【相關閱讀】 ‧公股銀行員工好老 年輕人離職率高 明年年終獎金縮水