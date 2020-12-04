快訊

陸軍官校上午傳工安意外 工人墜樓送醫後不治身亡

疫苗救命誰先打？醫護非優先...英國全球搶先的分配困境

商研院示警：民間消費持續衰退 亟待振興

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

商研院今（4）日發布最新「台灣商業服務業景氣循環綜合指標」，受到國際疫情等因素衝擊，今年10月同行指標、領先指標綜合指數雙降。所幸，第3季領先指標降幅趨緩，預期明年上半年同行指標降幅將比今年減緩。

商研院指出，領先指標綜合指數自2018年9月轉降至2020年10月，已長達26個月，同行指標綜合指數自2019年6月轉降迄今亦已17個月，照此趨勢難見明年上半年有明顯反轉回升可能。

有關國內經濟的後續發展，商研院表示，民間消費持續衰退亟待振興，目前防疫仍不可鬆懈，政府紓困與振興應視情況進行中。

商研院指出，在第3季喜見政府、公營事業與民間投資得以加速，淨輸出大幅成長，但消費部門持續見衰，單靠政府消費的增加無法彌補民間消費的衰退。假若沒有民間消費的衰退，今年前三季的經濟成長率將是3.72%，而不是只有2.28%。民間消費的低迷不振，直接打擊了服務業部門的成長與就業。

商研院表示，主計總處分析主要原因是「續受疫情衝擊，國人在國外消費仍大幅衰退，惟國內疫情控制得宜，且適逢暑期旅遊旺季，加上振興促銷活動刺激消費，以及宅經濟持續帶動網購熱潮，零售業及餐飲業營業額轉為正成長4.66%及0.79%，住宿消費減幅亦明顯縮小。

商研院進一步指出，今年前3季的產業別經濟成長，顯見服務業不及工業的情況。就產業別年成長率看：農業是1.81%、工業是5.34%、服務業是0.48%。就其經濟成長率的貢獻度看：農業是0.03%、工業是1.96%、服務業是0.29%，服務業的經濟成長率貢獻度不及工業的六分之一。

不過，雖有國際疫情與政經衝突等極大不確定性橫阻前路，商研院提醒，國內業者仍需把握就長期商業服務業生產力低落與國際競爭力不足的結構性問題，配合數位經濟全方位「數位轉型」的大好機會，進行商業服務業科技、經營策略、商業模式、法令制度、國際關係的價值創新與改革，才能打造蓬勃發展與永續經營的商業服務業創新生態系。

疫情 經濟成長率

延伸閱讀

疫後企業振興 台灣企銀三個月來助逾8,000家

研華搶工業物聯網商機 加速驅動數位轉型

日股帶勁 經理人喊買

稅務挺脫貧攻堅 減稅逾950億

相關新聞

政府祭9大措施打炒房投機客 房價會回跌嗎？ 專家這樣看

近期房價屢創歷史高點，連偏鄉漲幅也高到煞不住。行政院今（3）日發布「健全房地產市場方案」，祭9大抑制房價措施，包含預售屋與紅單交易納管、防止逃漏稅、房屋融資授信規範等3大方向，國發會主委龔明鑫於會中數度強調，「房屋用來住、不是用來炒作」，再次宣示「打炒房、不打房」的決心。

口罩再貴也有人要！歐美吹起時尚風 台灣廠商賺得到嗎？

口罩、防護衣是今年疫情下最夯的產品，從大廠到小廠都拼了命接單。但全球大幅擴產，從供不應求變供過於求，口罩毛利大不如前。但歐美開始吹起時尚風，台灣廠商賺得到嗎？

油價續漲！估下周汽、柴油每公升上漲0.3元

因國際新冠肺炎疫苗試驗效果佳，預估下周汽柴油每公升將上漲0.3元。

影／勞動基金炒股弊案 賴香玲質疑監管失能失靈

立委賴香伶與立委蔡壁如上午舉行「勞動基金炒股弊案 監管失能失靈？！」記者會。賴香玲表示政府經手高額基金的公務員竟然只靠自...

勞動基金監管失靈 民眾黨團籲：納入洗錢防制

勞保基金傳出炒股弊案。民眾黨團今天舉行記者會質疑，勞動基金投資內控機制失衡失靈，基金監理會恐已淪為橡皮圖章，要求行政院未...

美債殖利率走跌 後續留意非農等經濟數據

國際傳出輝瑞因供應鏈問題，年底疫苗產量恐僅達原先預期的一半，消息打壓市場風險偏好，抵銷美國民主、共和兩黨可望就新紓困案重...

疫情升溫會引發企業缺工嗎？一次看懂勞動部移工補救措施

今年以來全球爆發新冠肺炎疫情，為避免傳染風險擴大、減少移工跨境流動，我國發布疫情建議等級提升至第3級，自3月17日之後入境者，依規定均須居家檢疫14天，不得外出工作，此舉使得近月移工來台人數大減，相當仰賴移工的製造業，該如何避免這場潛在的缺工危機？

就安基金 今年早幫過觀光業

邊境持續管制，觀光產業仍處寒冬，交通部長林佳龍昨天表示，預期明年上半年度仍會受疫情影響，觀光產業願意提出員工培訓等方案，...

交部救觀光 腦筋動到就安基金

國境未開，持續衝擊我國觀光產業。交通部長林佳龍昨在立法院答詢時說，已針對明年上半年超前布局，正與勞動部協調新專案，以協助...

勞動基金爆弊案 勞工團體抗議

勞動基金上周爆發重大弊案，2020工鬥等勞工團體昨天到勞動部前抗議表達不滿，除要求基金投資監督機制更加完善、透明，也提出...

經濟關鍵字／柯拔希選「動」 翁朝棟挑「速」

經濟日報舉辦2021經濟關鍵字大預測活動，機械公會理事長柯拔希推薦「動」，中鋼董事長翁朝棟選的是「速」。

政府宣示打炒房？張金鶚：別用嘴巴打房

針對政府提出14項房市管制措施，台北市前副市長暨清大科管院榮譽講座教授張金鶚直白表示，政府不要用講的，「端出菜沒有用，要...

熱門新聞

台積電認證 點名15家優良供應商

行政院拍板打房新措施 鄭文燦：我建議查紅單

新台幣盤中直衝28.4元 闖破彭淮南防線、創23年來新高

龍巖啟動接班 李世聰女兒接任董事長

行政院宣示五面向打炒房 房市名嘴：只是在做表面

新台幣升值「壓力山大」 匯銀：匯率將進入新世代

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。