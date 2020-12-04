商研院示警：民間消費持續衰退 亟待振興

商研院今（4）日發布最新「台灣商業服務業景氣循環綜合指標」，受到國際疫情等因素衝擊，今年10月同行指標、領先指標綜合指數雙降。所幸，第3季領先指標降幅趨緩，預期明年上半年同行指標降幅將比今年減緩。

商研院指出，領先指標綜合指數自2018年9月轉降至2020年10月，已長達26個月，同行指標綜合指數自2019年6月轉降迄今亦已17個月，照此趨勢難見明年上半年有明顯反轉回升可能。

有關國內經濟的後續發展，商研院表示，民間消費持續衰退亟待振興，目前防疫仍不可鬆懈，政府紓困與振興應視情況進行中。

商研院指出，在第3季喜見政府、公營事業與民間投資得以加速，淨輸出大幅成長，但消費部門持續見衰，單靠政府消費的增加無法彌補民間消費的衰退。假若沒有民間消費的衰退，今年前三季的經濟成長率將是3.72%，而不是只有2.28%。民間消費的低迷不振，直接打擊了服務業部門的成長與就業。

商研院表示，主計總處分析主要原因是「續受疫情衝擊，國人在國外消費仍大幅衰退，惟國內疫情控制得宜，且適逢暑期旅遊旺季，加上振興促銷活動刺激消費，以及宅經濟持續帶動網購熱潮，零售業及餐飲業營業額轉為正成長4.66%及0.79%，住宿消費減幅亦明顯縮小。

商研院進一步指出，今年前3季的產業別經濟成長，顯見服務業不及工業的情況。就產業別年成長率看：農業是1.81%、工業是5.34%、服務業是0.48%。就其經濟成長率的貢獻度看：農業是0.03%、工業是1.96%、服務業是0.29%，服務業的經濟成長率貢獻度不及工業的六分之一。

不過，雖有國際疫情與政經衝突等極大不確定性橫阻前路，商研院提醒，國內業者仍需把握就長期商業服務業生產力低落與國際競爭力不足的結構性問題，配合數位經濟全方位「數位轉型」的大好機會，進行商業服務業科技、經營策略、商業模式、法令制度、國際關係的價值創新與改革，才能打造蓬勃發展與永續經營的商業服務業創新生態系。