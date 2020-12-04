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美債殖利率走跌 後續留意非農等經濟數據

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
路透
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國際傳出輝瑞因供應鏈問題，年底疫苗產量恐僅達原先預期的一半，消息打壓市場風險偏好，抵銷美國民主、共和兩黨可望就新紓困案重啟談判的利多，各天期公債殖利率則連袂走低，殖利率曲線趨於平坦。終場10年期美債殖利率下跌3bps至0.9063%；10年期德債則下跌3.7bps至-0.556%。

國內大型券商指出，美國民主、共和兩黨相繼釋出和談訊號，扭轉了過去半年來僵持的情勢，若紓困法案順利於年底前通過，將為首季景氣提供有利支撐，成為殖利率續揚的推手。然美國聯準會主席鮑爾於國會聽證會已表達對於經濟、疫苗審慎保守的立場，短期內仍傾向維持政策寬鬆，增添了月中調整購債政策，限制殖利率大幅上揚的可能性。正負因素交錯，預料震盪偏升，然將於1%整數大關面臨較大阻力。

另一方面，市場預期月中聯準會的FOMC會議調整購債政策，確保資金面維持充裕，短線上，聚焦今（4）日美國發布的非農就業報告，倘若因為疫情再起而衝擊勞動市場，將增添投資人對聯準會年末加碼寬鬆預期，連帶美殖利率也將出現波動。

美國聯準會 殖利率 國民

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