中油查德股權爭議 經部本月底交報告

史上首批台灣開採、來自查德礦區的原油近日抵台，但同時爆出中油將查德礦區半數股權賣給中國海南華信國際投控公司，經濟部於立法院經委會承諾要於一周內查出始末、一個月內提出書面報告，如今一周過去，經濟部長王美花今（3）日指出，已與經委會確認於一個月內送交完整資料。

王美花表示，立院經委會上周討論時有兩個訴求，一是希望在很短時間內，查出當時決定轉賣出去的決策者，另外一個決意是對於全案的來龍去脈，在一個月內要整理出詳細報告。在和經委會確認後，經委會表示將兩件事「合併」，在一個月內送交完整資料即可。

王美花再次強調，過往30年從探勘，到開始探採、行銷等等，看起來都有按照合約，中油有主導權，在法律上看來沒有問題，中油在礦區很明確就是經營人，包括怎麼經營、開採、怎麼賣都是中油決定；至於華信今年破產、負債也多，是否研擬買回股權，王美花說，就讓中油來做決定。