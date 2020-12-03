台尼FTA成果佳 鋼鐵製衛生設備、塑膠製衣享關稅優惠

第3屆台灣與尼加拉瓜自由貿易協定（FTA）委員會會議於昨（2）日以視訊舉辦，由經濟部長王美花及尼加拉瓜發展暨工商部長蘇洛薩諾共同主持。尼加拉瓜會後同意給予我國鋼鐵製衛生設備及零件等3項工業產品調降關稅優惠；台灣則是調降尼加拉瓜含調製海參在內的6項產品關稅。

王美花致詞表示，尼加拉瓜不僅是我國在拉丁美洲地區重要經貿夥伴，亦為我國農、漁產品主要來源國之一。兩國自1997年FTA生效以來，雙邊貿易總額持續成長，截至今年10月份雙邊貿易已達1億3,990萬美元，較去年同期成長11.98%；台灣已成為尼加拉瓜全球第五大、亞洲第一大出口市場。

尼加拉瓜會議中同意調降我方3項工業產品，包含鋼鐵製衛生設備、零件、塑膠雨衣、圍兜、腰帶、墊肩等其他塑膠製衣著及其他紡織材料製服飾附屬品。而除了塑膠製衣著及其附屬品採分期降為零關稅外，其餘兩項則直接享有免關稅待遇。

而在尼加拉瓜輸出台灣方面則聚焦在農牧及水產品，台灣同意調降尼加拉瓜輸台之調製海參等6項產品關稅，並提高尼加拉瓜粗糖配額1萬公噸。