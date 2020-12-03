百達資產管理：2021年第2季起全球經濟可望強勁復甦

百達經濟周期指標顯示，預期經濟活動（特別是在成熟市場）將在未來數周逐步恢復，2021年第2季起，全球經濟可望強勁復甦，最主要的原因是美國及中國經濟改善。

百達資產管理最新股債資產配置觀點顯示，疫苗迅速開發，美國總統大選結束，都有助於改善全球經濟和企業獲利前景，明年看多新興亞股及日本，加碼工業、原物料、非核心消費及醫療保健股。

百達預期，明年全球企業獲利預估成長25%。就各區域來說，美股漲幅已大，目前本益比22倍，高於合理的19~20倍，因此對於美股立場謹慎；看好復甦加快的新興亞股及日本；對歐股則維持中立。

至於產業，百達加碼工業、原物料、非核心消費及醫療保健股。其中，工業股將明顯受益於資本支出，原物料產業受惠於中國經濟成長持續強勁，非核心消費股得益於中國私人消費可望增強，醫療保健則仍是首選防禦產業。

百達對金融股則是中性立場，主要是前景改善，且股價仍顯得便宜；對核心消費股也是中立，因為容易受到債券收益率進一步上升所影響。至於公用事業則是減碼，因為獲利成長潛力弱。