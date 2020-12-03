水情吃緊！水利署把握石門水庫降雨雲系急增雨

水情吃緊，經濟部水利署把握今（3）日受到東北季風影響，降雨雲系通過台灣北部地區石門水庫集水區的雲帶，於最適增雨時機，下午近3時在石門水庫集水區，委由中科院施放國產高空焰彈增雨，期盼充分利用雲系能為集水區增加降雨量。

水利署說明，人工增雨服務團每日24小時守視降雨的天候環境，隨時確認天氣、分析雲層厚度，掌握合乎人工增雨的氣象條件，為向老天多要些水。時值旱象日趨險峻之際，水利署與氣象局、國防部等單位保持聯繫，極盡所能地透過各種增雨作為，增加各集水區的蓄水量，達到自助天助之效果。

水利署提醒民眾，目前旱象仍持續，可透過水利署全球資訊網-抗旱節水專區隨時取得供水情勢、節約用水及問與答等相關資訊，也呼籲大家配合積極節水。