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貿聯入選美國《新聞週刊》2021美國最佳社會責任企業

經濟日報 / 記者蕭君暉 /台北即時報導

全球連接線束解決方案領導廠商貿聯控股，蟬聯入選美國《新聞週刊》Newsweek「2021美國最佳社會責任企業」(America’s Most Responsible Companies 2021) 排行榜，為貿聯連續第2年在美國最佳社會責任企業評選中脫穎而出。

美國《新聞週刊》以全美營收最佳的2,000家為候選 企業，挑選前400名積極落實公司治理、環境保護、社會責任的標竿企業入榜，用以提升企業對永續發展的重視。貿聯在總排名中名列第249名。

貿聯董事長梁華哲表示：「貿聯二度入選美國最佳社會責任企業，並與美國知名企業並列於榜單，我們至感榮幸，亦再次肯定我們在公司治理、環境保護、社會責任三方面的重視。」

過去一年，貿聯在企業永續已完成下列里程碑，未來仍將持續實現企業永續的承諾：公司治理方面，首度擠身台灣證券交易所公司治理評鑑排名前百分之五、設置「公司治理及永續發展委員會」落實永續管理並隸屬於董事會、成立全球永續發展中心(Global Sustainability Center)，完善集團環保安全衛生政策。

環境保護方面，2019年，溫室氣體排放、能源消耗、水資源消耗密集度，皆年減9%以上；同時推動綠色生產參與全球碳揭露計畫(CDP)並設定碳排放及水資源目標。

社會責任方面，投入社會公益的質量持續增加，2019年公益贊助規模增加12.7%，除了持續重視兒童健康醫療福利，並贊助臺灣海域海洋塑膠微粒汙染研究，關心海洋環境保護。

《新聞周刊》與全球數據研究機構Statista Inc.合作，評選出全美前400家最佳社會責任企業，對於社會大眾及投資機構檢視企業永續作為極具價值。評選分為四個階段，首先依營收篩選2,000家美國企業，第二階段審視永續報告的內容與品質，第三階段針對環境、社會、公司治理由7,500位美國公民進行線上評鑑，選出排名前400家企業。

美國公民 貿聯

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