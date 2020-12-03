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快閃桃園挺鄭文燦！郭台銘在美國大選後首度露面，向政府呼籲這三件事！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
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郭台銘10月初低調赴美，今日則是美國總統大選後首度現身，快閃現身「桃園航空城產業論壇」。郭董快人快語指出，台灣人養不起小孩，是國安危機；另外自貿區法規、人才問題也重要。

郭台銘去年卸下鴻海董事長大位後，將注意力集中在新事業投資、公共議題上，更數次出訪美國，持續發揮政、經影響力。

郭台銘10月初低調赴美一個多月，今日參加桃園航空城產業論壇，則是返台後首度出席的公開活動，因此引起各界高度重視。

今天桃園飄著小雨，桃園市長鄭文燦在媒體簇擁下與郭台銘致意，郭台銘則握著鄭文燦的手，堅定答道「兄弟，兄弟」。兩位產經、政界大咖惺惺相惜，不言而喻。

桃園航空城今年邁入開發階段，今日則有11家企業與桃園航空城公司簽訂MOU，預計未來將進駐桃園航空城。

郭台銘表示，本來近日預計出訪韓國，但因為桃園航空城位置難搶，「所以特別來占個位子！」，所以放棄出訪韓國行程而就本次論壇，但幸好鴻海旗下臻鼎（印刷電路板廠）、永齡基金會與物流新創「準時達」有簽到MOU。

郭台銘也力挺鄭文燦，指出市府施政能力佳，讓桃園執政六年來人口增加21萬、出生率六都最高，更吸引超過2000億、超過五分之一的台商回流資金落腳桃園投資。

郭台銘認為，未來桃園航空城能與從苗栗至基隆的北台灣經濟圈連成一氣，更能成為亞太經貿圈的璀璨明珠。

郭台銘三建言：生育率、自貿區法規、人才政策

不過郭台銘仍不忘家國大事，話鋒一轉，呼籲政府重視三大問題：

第一，郭台銘指出「沒小孩是國安危機」。

鴻海在2015年起開始獎勵員工生育，光是2019集團就發出近2000萬獎勵金，郭台銘更把「0到6歲國家養」，當成去年參與總統初選的重要政見。

今日郭台銘重提「0到6歲國家養」，並呼籲蔡英文總統要重視，因為「這需要國家的支持。」

第二，郭台銘向台下的國發會副主委高仙桂喊話，認為自貿區相關法規，仍須補破網。

郭台銘指出，自貿區中的金融、勞工、產地標示法規等等仍需主管機關修訂。此外，也建議中央單位要考量除了工業以外，哪些周邊的服務該被納入自貿區範圍。

第三，人才問題。

郭台銘認為，台灣的基層勞動力不足，政府要考慮自貿區「雇用六成本地人力」是否能放寬。此外，本外勞薪資脫鉤的法規修訂，也「只聞樓梯響」。

郭台銘指出，台灣人力應該要朝向高階人力，如技工、研究型勞力發展，而把一般型的勞力外包出去。

郭台銘也點出，台灣防疫佳，許多國際公司都來台設立亞太營運中心或子公司，但郭台銘認為目前台灣的稅務問題，仍是人才進入台灣的阻礙，修法才有助於吸引人才。

郭台銘大動作力挺？ 鄭文燦：沒談到政治議題

而今天郭台銘大動作幫鄭文燦站台，高度肯定其施政，也引發兩人、政治結盟與未來布局的聯想。

面對媒體提問2024是否已獲郭台銘支持？鄭文燦表示，在選後已經數度與郭台銘交換各種意見，不過，沒有談到任何關於政治的事情。

郭台銘離開會場遭媒體重重包圍、追問後續布局，但郭台銘並未回答，僅面帶微笑離開會場。

（作者／毛凱恩 本文出自2020.12.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

郭台銘 鄭文燦 航空城 台灣人 韓國

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