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中油查德案 經濟部改一個月後向立院說明

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

台灣中油位於查德礦區近期採到一桶油並運回台灣，但也傳出渡股權給予中資疑慮，經濟部王美花上周承諾立法院經濟委員會提出報告。經過一周，王美花表示，經濟部與經委會確認後，詳細報告機等到一個月之後再提提出。

王美花表示，經濟委員會當時開出兩訴求，希望在很短時間查出當時決定轉賣出去的決策者，另外一個經委會還是決意說針對整個查德案子的來龍去脈要詳細報告，這是一個月之類。

而經濟部昨天跟經委會確認一下，經委會確認一起送就好，我們完整資料會比較多，因此等到完整資料整理好時，再跟大家一起做說明。王美花強調，中油在礦區就是經營人，怎麼經營、開採、怎麼賣都是中油在決定，至於華信，中油有什麼想法等等，就中油來做決定。

而對能源局日前提出再生能源躉購費率草案，其中計畫調降離岸風電及太陽光電費率。王美花解釋調降是因為太陽能面板技術成熟，成本有降低，並說接下來也將舉辦公聽會，「如果有什麼樣的意見大家都可以在公聽會上反應。」對於是否衝擊離岸風電，王美花補充，離岸風電在2025年以前都依競標完成，未來將會等到下一階段的區塊開發。

而外傳ASML有意來台灣卻因為要隔離14天而作罷，經濟部長王美花表示，按照她的瞭解純屬誤會，ASML要申請我們一定會全力協助，目前沒有提出申請。根據經濟部官員透露，ASML因為疫情關係已縮減各國的拜訪行程，所以今年亞洲本來就沒有排定要來台灣，至於到南韓是因為過去對方曾來拜訪，因此屬於回訪行程。

王美花 離岸風電 經濟部 中油

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