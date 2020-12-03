勤業眾信建議金融機構 掌握FATCA遵循情形確保企業營運

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師江育維今（3）日建議，金融機構可透過自行查核或外部第三者檢查之方式，針對2018年至2020年三年期間的美國海外帳戶稅收遵從法（FATCA）遵循情況進行檢視，確認是否發生重大缺失等事項，並進行第二次的定期聲明。

自2014年7月1日FATCA生效後，台灣多數的金融機構皆需對其客戶所持有之金融帳戶進行盡職調查，並建立相關流程來辨識客戶是否具有美國稅務居住者身分。客戶若具有美國稅務居住者身分，金融機構需要在每年的3月底前，向美國國稅局（IRS）申報此類客戶的金融帳戶資訊，包含帳戶餘額及所得或款項資訊，以完成遵循FATCA的義務。

若金融機構未申報FATCA相關資訊或疏於進行盡職調查而被IRS查獲，可能導致金融機構被IRS取消遵循外國金融機構（PFFI）之資格，成為不遵循外國金融機構（NPFFI），並將導致其在取得美國來源所得時，可能受到30%的FATCA懲罰性或其他美國稅法規定上之扣繳稅款。

除了會造成自有資金投資或顧客投資上之損失外，亦可能造成營運上的風險，例如交易對手或同業不願再與其往來等。因此，金融機構應致力於遵循FATCA，以避免造成IRS取消其遵循資格。

此外，FATCA要求金融機構於遵循該法時，應指派一名負責人員（Responsible Officer, RO）主管FATCA遵循相關事項，並每三年一次定期向IRS聲明金融機構是否確實遵循FATCA。RO聲明內容著重於金融機構於FATCA遵循期間是否發生「重大缺失」，包含刻意規避合約之要求，例如未完整遵循防制洗錢辦法（AML）與認識客戶程序（KYC）而遭受主管機關裁罰或因過失而無法建立適當之內控制度，或未針對AML及KYC建立適當制度等事項。在聲明期間若發生重大缺失事項，則可能導致IRS認定金融機構有違反協議的可能，進而導致取消其PFFI的身分。

台灣金融機構大多自2014年FATCA公布後便開始遵循，江育維提醒，相關業者需於2021年6月30日前，就2018年至2020年三年間FATCA遵循狀況進行第二次的定期聲明（第一次聲明為2018年），並確認自身在2018年至2020年期間是否確實遵循FATCA。此外，目前台灣大型證券商多數已陸續申請成為美國IRS所認定之合格中介機構（Qualified Intermediary, QI），在QI協議中亦規定QI須確保FATCA之遵循無虞，以免影響其QI身分。此項遵循檢查可讓金融機構了解自身FATCA遵循情形，協助RO能有所依據完成定期聲明，亦可針對於檢查期間所發生的缺失進行改善，降低未遵循FATCA的風險。