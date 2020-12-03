快訊

獨／檢疫趴趴走！長榮11月起免職3空姐 事由全都露

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

勤業眾信建議金融機構 掌握FATCA遵循情形確保企業營運

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師江育維今（3）日建議，金融機構可透過自行查核或外部第三者檢查之方式，針對2018年至2020年三年期間的美國海外帳戶稅收遵從法（FATCA）遵循情況進行檢視，確認是否發生重大缺失等事項，並進行第二次的定期聲明。

自2014年7月1日FATCA生效後，台灣多數的金融機構皆需對其客戶所持有之金融帳戶進行盡職調查，並建立相關流程來辨識客戶是否具有美國稅務居住者身分。客戶若具有美國稅務居住者身分，金融機構需要在每年的3月底前，向美國國稅局（IRS）申報此類客戶的金融帳戶資訊，包含帳戶餘額及所得或款項資訊，以完成遵循FATCA的義務。

若金融機構未申報FATCA相關資訊或疏於進行盡職調查而被IRS查獲，可能導致金融機構被IRS取消遵循外國金融機構（PFFI）之資格，成為不遵循外國金融機構（NPFFI），並將導致其在取得美國來源所得時，可能受到30%的FATCA懲罰性或其他美國稅法規定上之扣繳稅款。

除了會造成自有資金投資或顧客投資上之損失外，亦可能造成營運上的風險，例如交易對手或同業不願再與其往來等。因此，金融機構應致力於遵循FATCA，以避免造成IRS取消其遵循資格。

此外，FATCA要求金融機構於遵循該法時，應指派一名負責人員（Responsible Officer, RO）主管FATCA遵循相關事項，並每三年一次定期向IRS聲明金融機構是否確實遵循FATCA。RO聲明內容著重於金融機構於FATCA遵循期間是否發生「重大缺失」，包含刻意規避合約之要求，例如未完整遵循防制洗錢辦法（AML）與認識客戶程序（KYC）而遭受主管機關裁罰或因過失而無法建立適當之內控制度，或未針對AML及KYC建立適當制度等事項。在聲明期間若發生重大缺失事項，則可能導致IRS認定金融機構有違反協議的可能，進而導致取消其PFFI的身分。

台灣金融機構大多自2014年FATCA公布後便開始遵循，江育維提醒，相關業者需於2021年6月30日前，就2018年至2020年三年間FATCA遵循狀況進行第二次的定期聲明（第一次聲明為2018年），並確認自身在2018年至2020年期間是否確實遵循FATCA。此外，目前台灣大型證券商多數已陸續申請成為美國IRS所認定之合格中介機構（Qualified Intermediary, QI），在QI協議中亦規定QI須確保FATCA之遵循無虞，以免影響其QI身分。此項遵循檢查可讓金融機構了解自身FATCA遵循情形，協助RO能有所依據完成定期聲明，亦可針對於檢查期間所發生的缺失進行改善，降低未遵循FATCA的風險。

延伸閱讀

美國基於安全考量 撤離駐伊拉克大使館部分人員

新冠肺炎12月3日全球最新情報

涉強迫勞動 美再禁新疆部分棉花製品入境

美眾議院表決通過 陸企在美上市須遵審計要求

相關新聞

顏炳立：打房應戒急用忍 嚴查控管炒作伎倆

戴德梁行董事總經理顏炳立指出，政府打房政策應戒急用忍，針對「過度炒作」的行銷伎倆要深入查證，並嚴格控管，建議對購買2戶以...

彰化地層下陷嚴重 台水啟動鳥嘴潭人工湖工程113年完工

台水公司今（3）日表示，彰化縣平原地區地層下陷嚴重，為改善地層下陷及解決彰化、草屯地區自來水水源不足問題，將展開鳥嘴潭人...

水利署推四大策略 減緩旱象衝擊

今年氣候異常，首次發生豐水期無颱風侵台帶來降雨，面對嚴峻氣候挑戰及因應即將面臨的枯水期，經濟部水利署今（3）日表示，將透...

立委促監理檢討 查有無黑手

勞動部勞金局國內投資組前組長游迺文因涉嫌收受業者不當飲宴與請託下單遭羈押禁見，凸顯勞金局管理漏洞。國民黨立委曾銘宗表示，...

許銘春：稽核沒問題 檢討抽查率

勞動基金弊案鬧得沸沸揚揚，勞動部長許銘春一再強調，此次就是由勞動部的例行性查核查出異常，並主動檢查，「我認為我們稽核沒有...

4年前 游迺文就列高風險名單

勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文爆涉貪，燒出勞動部內控問題。勞動部長許銘春昨坦言，游迺文民國一○五年就被勞動部政風處...

勞動基金是禁區 政風不敢問

勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，被列為廉政高風險公務員多年；廉政官員透露，游被檢舉不當飲宴等情事而列管，但因勞動基...

炒股案蒐證7月 約談1證人

勞金局國內投資組前組長游迺文涉炒股遭收押，據了解，廉政署今年四、五月就要發動偵查作為，但當時政風人員僅呈報游涉洩密與接受...

游迺文調職轉彎3疑點 監管慢半拍

勞動部長許銘春昨天終於證實，三年前勞動基金運用局確實曾出公文將國內投資組前組長游迺文調離現職，撤回公文的人是勞金局長蔡豐...

勞動部證實 勞金局長自己撤「游迺文調職」公文

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文爆涉貪，本報日前獨家披露，游迺文與業者往來密切早有傳聞，勞金局一○六年曾出公文...

勞金局涉貪案 向上究責

勞動基金運用局前國內投資組長游迺文涉貪案，震驚社會，責任追究向上延燒。媒體報導，游與業者往來密切傳聞多年，勞金局2017...

移工新來源有譜 勞長：後年引進

印尼移工境外移入疫情人數暴增，明（四）日起全面暫停引進印尼移工來台工作兩周，再加上印尼移工「零付費」政策將於明年上路，讓...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。