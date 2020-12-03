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彰化地層下陷嚴重 台水啟動鳥嘴潭人工湖工程113年完工
台水公司今（3）日表示，彰化縣平原地區地層下陷嚴重，為改善地層下陷及解決彰化、草屯地區自來水水源不足問題，將展開鳥嘴潭人工湖下游自來水工程計畫，預定113年底全部完成。
台水公司進一步指出，本計畫總工程經費高達 98.25億元，主要工程內容包括：出水量每日25萬立方公尺、用地面積約18.58公頃之鳥嘴潭淨水場1座，出水量每日5萬立方公尺、用地面積約8.16公頃之草屯淨水場1座，總長約11.7公里之導水管及總長約84公里的送水管。
台水公司表示，國道1號高速公路以西大部分均為地層下陷管制區，且境內並無水庫、攔河堰等地面水源，長期以來均以地下水作為自來水水源，並仰賴台中及雲林地區支援供水。未來鳥嘴潭人工湖下游自來水工程計畫完成後，可確保民眾飲用水安全無虞且可減抽彰化地區之地下水量達每年6,200萬立方公尺，對防止地層下陷及整體國土復育將有莫大的助益。
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