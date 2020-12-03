快訊

創新里程碑！台積電跌幅收斂 台股衝上「萬四」關卡

再度大逆轉！林金貴涉槍殺司機關押3116天再審無罪 今改判無期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化地層下陷嚴重 台水啟動鳥嘴潭人工湖工程113年完工

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
彰化縣平原地區地層下陷嚴重，為改善地層下陷及解決彰化、草屯地區自來水水源不足問題，台水公司將展開鳥嘴潭人工湖下游自來水工程計畫，預定113年底全部完成。 圖／台水公司提供
彰化縣平原地區地層下陷嚴重，為改善地層下陷及解決彰化、草屯地區自來水水源不足問題，台水公司將展開鳥嘴潭人工湖下游自來水工程計畫，預定113年底全部完成。 圖／台水公司提供

台水公司今（3）日表示，彰化縣平原地區地層下陷嚴重，為改善地層下陷及解決彰化、草屯地區自來水水源不足問題，將展開鳥嘴潭人工湖下游自來水工程計畫，預定113年底全部完成。

台水公司進一步指出，本計畫總工程經費高達 98.25億元，主要工程內容包括：出水量每日25萬立方公尺、用地面積約18.58公頃之鳥嘴潭淨水場1座，出水量每日5萬立方公尺、用地面積約8.16公頃之草屯淨水場1座，總長約11.7公里之導水管及總長約84公里的送水管。

台水公司表示，國道1號高速公路以西大部分均為地層下陷管制區，且境內並無水庫、攔河堰等地面水源，長期以來均以地下水作為自來水水源，並仰賴台中及雲林地區支援供水。未來鳥嘴潭人工湖下游自來水工程計畫完成後，可確保民眾飲用水安全無虞且可減抽彰化地區之地下水量達每年6,200萬立方公尺，對防止地層下陷及整體國土復育將有莫大的助益。

地層下陷

延伸閱讀

水利署推四大策略 減緩旱象衝擊

苗栗北橫最後一哩路讚 公共工程金質獎奪優等

反對政府強奪農民水權！桃園農田水利會提告抗爭

棒球／彰化子弟江國豪、林志綱返鄉 指導球員回饋基層

相關新聞

水利署推四大策略 減緩旱象衝擊

今年氣候異常，首次發生豐水期無颱風侵台帶來降雨，面對嚴峻氣候挑戰及因應即將面臨的枯水期，經濟部水利署今（3）日表示，將透...

彰化地層下陷嚴重 台水啟動鳥嘴潭人工湖工程113年完工

台水公司今（3）日表示，彰化縣平原地區地層下陷嚴重，為改善地層下陷及解決彰化、草屯地區自來水水源不足問題，將展開鳥嘴潭人...

立委促監理檢討 查有無黑手

勞動部勞金局國內投資組前組長游迺文因涉嫌收受業者不當飲宴與請託下單遭羈押禁見，凸顯勞金局管理漏洞。國民黨立委曾銘宗表示，...

許銘春：稽核沒問題 檢討抽查率

勞動基金弊案鬧得沸沸揚揚，勞動部長許銘春一再強調，此次就是由勞動部的例行性查核查出異常，並主動檢查，「我認為我們稽核沒有...

4年前 游迺文就列高風險名單

勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文爆涉貪，燒出勞動部內控問題。勞動部長許銘春昨坦言，游迺文民國一○五年就被勞動部政風處...

勞動基金是禁區 政風不敢問

勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，被列為廉政高風險公務員多年；廉政官員透露，游被檢舉不當飲宴等情事而列管，但因勞動基...

炒股案蒐證7月 約談1證人

勞金局國內投資組前組長游迺文涉炒股遭收押，據了解，廉政署今年四、五月就要發動偵查作為，但當時政風人員僅呈報游涉洩密與接受...

游迺文調職轉彎3疑點 監管慢半拍

勞動部長許銘春昨天終於證實，三年前勞動基金運用局確實曾出公文將國內投資組前組長游迺文調離現職，撤回公文的人是勞金局長蔡豐...

勞動部證實 勞金局長自己撤「游迺文調職」公文

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文爆涉貪，本報日前獨家披露，游迺文與業者往來密切早有傳聞，勞金局一○六年曾出公文...

勞金局涉貪案 向上究責

勞動基金運用局前國內投資組長游迺文涉貪案，震驚社會，責任追究向上延燒。媒體報導，游與業者往來密切傳聞多年，勞金局2017...

移工新來源有譜 勞長：後年引進

印尼移工境外移入疫情人數暴增，明（四）日起全面暫停引進印尼移工來台工作兩周，再加上印尼移工「零付費」政策將於明年上路，讓...

勞動基金風險控管…慢半拍

勞動部長許銘春昨（2）日終於證實，三年前勞動基金運用局確實曾出公文將國內投資組前組長游迺文調離現職，撤回公文的人是勞金局...

熱門新聞

勞動部證實 勞金局長自己撤「游迺文調職」公文

元大原油正2清算結果出爐 每單位分配0.749元

公股銀行員工好老 年輕人離職率高 明年年終獎金縮水

質詢被問勞金局涉貪官員可動用多少金額？局長竟語塞避答

強碰台積 三星奪高通5G旗艦晶片單

權證之亂抓到原因！證交所：券商瞬間輸入過多委託

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。