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馳綠22製夢所創環保防水寶特鞋 一雙抵15個寶特瓶

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

為了減緩石油能源耗損及塑膠垃圾問題，馳綠22製夢所研發GreenPlax防水寶特鞋，號稱世界首雙「全鞋加入寶特瓶製成環保鞋」，每雙GreenPlax防水寶特鞋平均使用15個回收寶特瓶製成。也就是說，若有1,000個人購買、穿著，即可使15,000個回收寶特瓶重獲新生，比起傳統製鞋技術，足足減少2,500公升的石油耗損。

GreenPlax防水寶特鞋集資計劃即日開跑，馳綠22製夢所表示，每售出30雙鞋就捐出1,967元支持在地環保團體，這是用以紀念寶特瓶誕生年份，期望透過GreenPlax讓每一個回收寶特瓶重獲新生。

如果達成階段集資目標即可解鎖神秘鞋款。在地環保公益團體包含從街頭出發關注無家者與貧窮議題的「人生百味」、與長期致力於淨灘活動的「寶島淨鄉團」，集資目標若達600萬即解鎖人生百味特別活動、800萬解鎖寶島淨鄉團特別活動，若超越前代咖啡鞋集資成績，人生百味與寶島淨鄉團更會得到額外十萬元做為倡議環保行動的資金援馳。

休閒鞋品牌「馳綠」是本土製鞋業者第二代許佳鳴創立的休閒鞋品牌。他出身自製鞋家庭，他的父親許智仁創辦祥弘集團代工品牌，包括美國休閒鞋卡洛馳、加拿大國民品牌Native等都是代表產品，代工年產量高達6千萬雙鞋。馳綠22製夢所則是挑戰以各類環保回收資源打造「全球第一」的鞋款，專注於循環經濟創新作法的環保、再生技術智鞋，「鞋子也能改變世界」。

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