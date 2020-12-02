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北部供電更穩 超一路「345kV板橋~龍潭線」歷經18年終於竣工送電

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
超一路「345kV板橋_龍潭線」更新擴建後，可大幅提升北部地區供電品質及穩定度。 圖／台電提供
超一路「345kV板橋_龍潭線」更新擴建後，可大幅提升北部地區供電品質及穩定度。 圖／台電提供

台電今（2）日表示，歷經18年在地溝通及興建，終於完成第一超高壓輸電線路（超一路）「板橋~龍潭線」更新擴建工程，並於11月29日竣工送電。

台電指出，升級版的「板橋~龍潭線2.0」不僅輸電容量增加，鐵塔結構更進一步強化，可大幅提升北部地區供電品質及穩定度。

台電指出，台灣西部有三條345kV南北超高壓輸電線路，就好比國道南北高速公路，是維繫電力系統融通的重要幹線。其中舊超一路「板橋~龍潭線」於民國63年竣工，幾乎與當年十大建設的國道1號同時，其重要性也不惶多讓，數十年來為台灣的民生及經濟發展提供穩定電力。但，隨著經濟成長，舊線路的輸電容量無法滿足用電需求，台電遂自92年起規劃更新線路，決定在既有線路兩側新建線路以取代舊幹線。

台電進一步指出，由於新舊線路有19處交叉跨越，施工時深具挑戰性，必須先拆除舊線再架設新線。此外，為降低對供電的影響，台電只能利用冬季用電負載較低及天候許可時停電施工，因此通常一年僅2至3個月的施工期間，十分緊湊。

台電表示，新建的「345kV板橋~龍潭線」採全線架空施設，線路由板橋超高壓變電所引出，途經新北市土城區、三峽區、桃園市大溪區、復興區、新竹縣關西等地區，最後引接至位於桃園市龍潭區的龍潭超高壓變電所，全線長達40公里，共施設105座鐵塔，完工送電後可增加1972MVA（百萬伏安）的供電能力，為北部地區提供更可靠的電力，健全超一路幹線系統穩定性。

而與舊線路相比，台電表示，新線路在施設鐵塔時採鋼筋混凝土基礎，比以前的土壤基礎更堅固，抗風耐震能力再提升。以風速為例，舊鐵塔可承受每秒40公尺的平均風速，新鐵塔則可承受每秒61.9公尺的陣風，也就是能抵擋17級的強風侵襲，因此提供更可靠的供電品質。

此外，新線路還有另一個工程亮點，就是經過石門水庫時，輸電線路必須跨越相當長的距離，才能克服層層山巒及水域的地形限制。其中，最長的一段架空線路跨距達960公尺，是一般架空線路3、400公尺間距的兩倍以上，還同時出動二部無人機執行架線前置作業，為國內輸電線路工程的壯舉。

台電 供電

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