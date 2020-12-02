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勞動基金績效不如活存 高思博：勞工自管帳戶杜絕舞弊

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
勞動基金運用局主管私自代客操盤，今年前10月間虧損418億元。圖為勞動部勞工保險局台北市辦事處。 報系資料照／記者林伯東攝影
勞動基金運用局主管私自代客操盤，今年前10月間虧損418億元。圖為勞動部勞工保險局台北市辦事處。 報系資料照／記者林伯東攝影

勞動部勞動基金爆發弊案，勞動基金運用局主管私自代客操盤，今年前10月間虧損418億元。國民黨中常委高思博指此案在政府的粉飾下，迅速掩沒，未受到各界的重視，他認為情節罪大惡極，籲請政府應徹底檢討機制，仿照美國實施勞工自管帳戶，以杜絕舞弊。

高思博在「阿博講道理」臉書直播中分析總規模達4兆元的勞動基金結構，包含6項基金，其中以新制勞退基金、舊制勞退基金、勞保基金為主，合計約2兆元。

他分析，目前郵局存摺利息僅0.12%，但勞動基金的操盤成效更低至-0.98%，再比對挪威的勞動基金操盤成效，更是差了一大截。過往政府都以勞動基金投資需兼顧穩健與防弊，所以在績效上無法跟一般投顧相比，但政府主動操盤，投資報酬率比放郵局活存還不如，這就有檢討空間。他說，日前爆出勞金局游姓組長收賄案，更顯示政府對於基金管理，外在既做不到績效，內在防弊機制也失靈，不能再拿以前的藉口來搪塞，必須修改制度。

高思博說，美國也有類似的勞動基金帳戶，稱為401K帳戶，不強制提撥，由勞工自行主導操作，寧願自己虧也不讓政府幫你虧，值得台灣參考。他表示，為台灣未來10年將進入勞工大退休潮，勞動基金體制健全與否非常重要，政府理應還權於民。

國民黨中常委高思博在臉書直播，批勞動基金績效不如郵局活存。記者鄭惠仁／翻攝
國民黨中常委高思博在臉書直播，批勞動基金績效不如郵局活存。記者鄭惠仁／翻攝

高思博 勞動基金

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