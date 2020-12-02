快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月、周庭10個月

搶先全球！英國核准輝瑞疫苗 最快下周開始施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王美花：經部目標明年擬定耗水費子法

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
經濟部長王美花（右）今天出席立法院經濟委員會，回應立委對相關預算的質疑。 記者潘俊宏／攝影
經濟部長王美花（右）今天出席立法院經濟委員會，回應立委對相關預算的質疑。 記者潘俊宏／攝影

立法院今（2）日召開經濟委員會，審查經濟部非營業特種基金。其中，立法委員關心耗水費費率及課徵辦法。經濟部長王美花受訪表示，耗水費目前還在收集利害關係人意見，因為其中牽涉面向較複雜，所以仍需密集溝通。王美花說，經濟部明年目標是擬定相關子法，但無法明確公布期程。

立法院2016年5月6日三讀通過「水利法」修正案，針對用水1000度以上的工業大戶開徵10%至30%的耗水費，然而相關子法至今尚未擬定。對此，王美花解釋，像是廠商使用節水，或是廠內用水循環多次，就不適用總量，增加擬法難度，但承諾水利署未來會密集與外界溝通及說明。

另外，立法委員也要求經濟部即早擬定未來電源開發計畫，王美花表示，經濟部都是滾動式檢討，目前至2025年的電源開發計畫已確立，2026到2030年則需等到明年離岸風電第三階段區塊開發規則訂定後才能更細部盤整。

能源局長游振偉表示，離岸風電第三階段區塊開發期程、容量及競標規則定案目前仍朝向年底公布，目前還在整合外界意見。

經濟部 王美花 離岸風電

延伸閱讀

疫情衝擊工業大戶耗水費明年徵不徵？王美花這麼說

立委呼籲徵收耗水費 維護用水公平正義

工業用水大戶都沒事？民團籲徵耗水費

傳經濟部四單位升格 王美花：升格署後 獨立自主性較大

相關新聞

勞動基金績效不如活存 高思博：勞工自管帳戶杜絕舞弊

勞動部勞動基金爆發弊案，勞動基金運用局主管私自代客操盤，今年前10月間虧損418億元。國民黨中常委高思博指此案在政府的粉...

北部供電更穩 超一路「345kV板橋~龍潭線」歷經18年終於竣工送電

台電今（2）日表示，歷經18年在地溝通及興建，終於完成第一超高壓輸電線路（超一路）「板橋~龍潭線」更新擴建工程，並於11...

王美花：經部目標明年擬定耗水費子法

立法院今（2）日召開經濟委員會，審查經濟部非營業特種基金。其中，立法委員關心耗水費費率及課徵辦法。經濟部長王美花受訪表示...

科學園區趨近飽和 沈榮津：盼促成新發展基地

行政院副院長沈榮津今（2）日出席活動時表示，竹科、中科、南科等台灣科學園區已接近飽和，希望促成第4、第5個新發展基地。對...

特昇-KY第4季訂單滿載 訂單能見度至明年Q2

新冠疫情帶動居家辦公潮、北美家具需求升溫，加上中美貿易戰導致家具供應鏈轉移，馬來西亞家具出口至美國的總額可望大幅增加。特...

蘇貞昌出席資訊月活動 「一定全力推動國家重點產業」

行政院長蘇貞昌今（2）日出席109年資訊月開幕典禮時表示，「資訊月」開幕典禮是一個里程碑，不僅有過去的40年，未來40年...

盤點5款小資理財利器！金博會3天湧入6.5萬人用這些工具找「錢」途

為期3天的2020「台北．金融博覽會」在11月29日完美落幕，如同這場展會的「普惠金融」訴求，民眾觀展熱度堪稱破表，主辦單位《今周刊》統計，3天內累積進場人數高達6.5萬人。

魔鬼交易！他遊走在一場場券商、投信高檔餐宴中 坑殺千萬勞工血汗錢

勞動基金爆發弊案！檢方調查，今年7月間，一場勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文、寶佳資產投資主管邱裕元在場的宴席上，邱裕元疑似請託游迺文買股，拉抬特定股票，全案朝行賄、操縱股價方向偵辦，案情不排除有升高趨勢。

影／勞金局官員涉貪 許銘春：3年前確有調職考量

立法院衛環委員會上午邀請勞動部、衛生福利部、原住民族委員會、國軍退除役官兵輔導委員會就「長照機構勞動權益」進行專題報告並...

勞金局涉貪官員 勞長證實：105年就列入高風險名單

勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文游迺文爆涉貪，勞動部長許銘春今指出，游員在2016年就被政風處列為高風險名單，只是當...

振興三倍券領用人數九成七 使用期限至12月31日

中央政府今年7月15日推出振興三倍券，迄今已2,309萬人領用，2,128萬人領取紙本，181萬人綁定數位，領用人數符合...

監院發文關切匯率 央行總裁：穩定匯率是央行職責

面對監察院發文央行關切匯率，多位藍委為央行抱不平，認為央行是獨立機關，監察院無權干涉，並要央行總裁楊金龍硬起來頂回去，楊...

熱門新聞

華航首架波音777F全貨機返國 台灣意象塗裝引關注

順姑意、逆嫂意 央行壓尾盤竟引發監察院關切

四大壽險 再降保單利率

影／勞長證實有調職游迺文公文！ 為推動業務才撤回

查德油田首返台「運回95萬桶」 中油公布6國8礦區鑽探成果

車市最強11月 銷量破紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。