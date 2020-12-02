王美花：經部目標明年擬定耗水費子法

立法院今（2）日召開經濟委員會，審查經濟部非營業特種基金。其中，立法委員關心耗水費費率及課徵辦法。經濟部長王美花受訪表示，耗水費目前還在收集利害關係人意見，因為其中牽涉面向較複雜，所以仍需密集溝通。王美花說，經濟部明年目標是擬定相關子法，但無法明確公布期程。

立法院2016年5月6日三讀通過「水利法」修正案，針對用水1000度以上的工業大戶開徵10%至30%的耗水費，然而相關子法至今尚未擬定。對此，王美花解釋，像是廠商使用節水，或是廠內用水循環多次，就不適用總量，增加擬法難度，但承諾水利署未來會密集與外界溝通及說明。

另外，立法委員也要求經濟部即早擬定未來電源開發計畫，王美花表示，經濟部都是滾動式檢討，目前至2025年的電源開發計畫已確立，2026到2030年則需等到明年離岸風電第三階段區塊開發規則訂定後才能更細部盤整。

能源局長游振偉表示，離岸風電第三階段區塊開發期程、容量及競標規則定案目前仍朝向年底公布，目前還在整合外界意見。