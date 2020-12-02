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科學園區趨近飽和 沈榮津：盼促成新發展基地

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院副院長沈榮津今（2）日出席活動時表示，竹科、中科、南科等台灣科學園區已接近飽和，希望促成第4、第5個新發展基地。對於可能地點，沈榮津表示只要有土地就有機會，目前鎖定區域仍以西部為主。

沈榮津今日出席「推動半導體設備在地化 跨產業聯盟合作簽署」儀式，並見證工具機公會與國際半導體協會（SEMI）、電子設備協會等五家公協會、工研院等四家法人單位，簽署「半導體設備在地化跨產業聯盟合作備忘錄」。

沈榮津表示，目前竹科、中科、南科的發展已接近飽和，希望促成第4、第5個新的發展基地。他說，過去都說重北輕南，跳過台中，現在不會了，可以說一直往下走，有土地就有機會，目前鎖定區域仍以西部為主，希望帶動區域均衡發展、分散企業經營風險。

對於新科學園區基地選址，沈榮津強調都還在評估中，不過在產業的發展過程中，土地、水電的問題一定要解決。

對於半導體人才需求議題，沈榮津則表示政府已研議「國家重點領域產學合作及人才培育創新實驗條例」，由政府出力、產業出錢，大家一起解決半導體人才需求，這種比較創新、突破的作法，可藉此突破很多法規限制，草案已準備送進立法院。

沈榮津 半導體 中科

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