特昇-KY第4季訂單滿載 訂單能見度至明年Q2

新冠疫情帶動居家辦公潮、北美家具需求升溫，加上中美貿易戰導致家具供應鏈轉移，馬來西亞家具出口至美國的總額可望大幅增加。特昇-KY（6616）表示，美國房市及消費市場回溫，第4季訂單滿載，11月營收可望維持在高檔，全年業績有望恢復去年水平。目前訂單能見度已到明年第2季。

特昇-KY表示，展望明年，廚房櫥櫃的製造業務因中國被課以反傾銷稅及越南近期亦列入貿易調查，客戶需求急迫，已加速產品認證，可望成為另一主力營收貢獻，加上拆裝式（DIY）家具，因有利於電商型態銷售生產也將正式展開，有望能為公司帶來營收動能。

目前世界各國商貿皆迎來了年終旺季，但因為全球海運貨櫃面臨供需失衡的情勢，加上全球新冠疫情反覆升溫導致各大港口清關乏力、異常擁堵，近期缺櫃及運費上漲問題目前是全球貿易所共同面對的一大難題。

特昇-KY表示，主要客戶交易條件為FOB，運費變化並無影響，但也無可避免的面臨貨櫃供給不足的壓力，造成先前9月出貨遞延至10月情況，但公司已積極與客戶以及配合的船務公司溝通協調，爭取足夠的貨櫃以能如期發貨。