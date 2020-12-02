蘇貞昌出席資訊月活動 「一定全力推動國家重點產業」

行政院長蘇貞昌今（2）日出席109年資訊月開幕典禮時表示，「資訊月」開幕典禮是一個里程碑，不僅有過去的40年，未來40年也要更好、更強，政府一定會全力推動蔡英文總統重視的國家重點產業。

蘇揆表示，今天表揚的傑出資訊人才就是典範，希望讓各界學習、追隨並得到啟發，投入的成功者與典範者也帶動後進，讓台灣愈來愈有勁。這是我國在世界占有一席之地不簡單之處，盼台灣不僅是「亂世中的福地」，也愈來愈美麗、愈來愈有力。

蘇揆表示，當全世界受新冠肺炎疫情衝擊，超過6,300萬人確診、逾148萬人死亡，許多國家鎖國、封城、學校停課，甚至民眾不能出門、不能開會的此時此刻，台灣卻能如常舉辦已經持續40年的「資訊月」。資訊月不僅是今天，而是連續一個月；在台北，共有300家廠商、600個攤位參展，預計將有65萬人參觀，之後也會一路往南衝到國境之南，這是全世界絕無僅有的。

蘇揆指出，資訊月是業界、政府及學校，產、官、學一起努力，我國才能在世界領先並有一席之地。為讓世界看見台灣資通訊產業的成就，也讓各界民眾、老師及教育工作者都能接觸、從中啟發，並教育孩子們提早接觸、成爲高手，希望大家一起努力，台灣才能更有競爭力。

蘇揆強調，政府下定決心在數位政策投入更多、做得更用力，例如已送請立法院審議的「前瞻基礎建設計畫2.0」預算案，匡列近1,000億元，以加強數位方面基礎建設。此外，行政院規劃組織改造，將成立「數位發展部」以統合相關作業。

蘇揆表示，他於今年11月26日主持行政院會，通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案，目前送請立法院審議。該條例希望由業者投入經驗、知識及資金，與國立大學一起培養相關人才，讓台灣能快速培育人才、產業無縫接軌。蘇揆指出，此外，該條例讓人才進入產業、產業指導人才；讓民間力量無窮，支持政府有限資源，一起合作，同時，政府也鬆綁法規、增加資源、加快速度，該條例讓未來有法源依據，在此方面將有更彈性與具體的新作法。

蘇揆表示，感謝資訊月活動委員會數十年來的努力，讓已持續40年、具有歷史的資訊月，從政府主辦轉為民間主辦，且做得很好；感謝電腦公會不僅大力支持此活動，平常也支持政府，讓政府知道需加強、或要做得更好的地方。主辦單位從資訊研發設計、教育指導及運作推廣等各方面選出傑出人才，今天政府藉此機會表揚傑出人才，讓業界看到典範。