振興三倍券領用人數九成七 使用期限至12月31日

中央政府今年7月15日推出振興三倍券，迄今已2,309萬人領用，2,128萬人領取紙本，181萬人綁定數位，領用人數符合領取資格者超過九成七。經濟部中小企業處提醒，三倍券使用期限至12月31日，可搭配各店家聖誕慶典、年終優惠等活動，把握時間領用及使用完畢。

若比較三倍券及2009年馬政府所發放的消費券領用人數，三倍券的領用人數為2,309萬人，發放率約97%，相較於2009年內政部數據顯示，消費券發放率超過99%；三倍券略消費券遜一籌。

中企處表示，三倍券發行至今4個月，根據經濟部統計7月至10月零售業、餐飲業的營業額均有不錯的表現，甚至有幾個月創歷年同月新高。中企處表示，業者、商圈及各縣市政府紛紛推出加碼優惠，包含食衣住行育樂各方面，如飯店與度假村業者推出住宿優惠，刺激國內旅遊，商圈、百貨也有消費滿額享優惠折抵等，民眾亦可搭配一年一度的百貨週年慶。

另外，行政院針對於在持有效永久居留證、外交官員證者的外籍人士發放三倍券，預估近1萬3千人受益，其使用期限至今年12月31日。

振興三倍券使用期限僅餘一個月時間，提醒尚未領取的民眾可攜帶健保卡及1,000元至郵局領取紙本三倍券，或選擇綁定便利的數位三倍券，持外交部官員證者，將由外交部統一協助發放。請民眾把握時間領用，更多三倍券資訊和各家業者推出的優惠消息，請連結至三倍券官網查詢。若有相關問題請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。