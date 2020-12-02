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經濟學家唱衰美國 謝金河：不要把話說死可能比較好

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
圖為美國賣場一名工作人員正在搬運貨物。路透
圖為美國賣場一名工作人員正在搬運貨物。路透

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文以「經濟學家唱衰美國，一個比一個狠！」為題，列舉大摩首席經濟學家Steven Roch、吉姆．羅傑斯、IMF首席經濟學家Gita Gopinath等人對美國經濟的看法，但謝金河強調，「未來的世界，危機與轉機，挑戰和機遇並存，不要把話說死，可能是比較好的策略！」。

謝金河在臉書發文表示，摩根士丹利前亞太地區主席，大摩首席經濟學家Steven Roch，近幾年一直是唱旺中國、唱衰美國的代表性人物，這兩天又表示：「疫情飆升，美國再陷雙底衰退，美元會再崩跌35%」；假如以美元指數在91.666來算，要再跌35%，那麼美元指數可能跌到60以下。

謝金河說，美元指數在2008年金融海嘯時最慘跌到70.698，如果要跌到60以下，不知道美國會發生什麼事。這次美元的弱勢因疫情而起，在3月疫情最嚴重時，美元指數一度升至102.99，但美國聯準會為了救經濟，將基本放款利率降至0~0.25，美元與其他貨幣的利差消失，是美元弱勢的開端。

謝金河認為，現在美元的弱勢仍然持續，技術面，美元仍呈現空頭排列，底部在哪裡？仍難以預測，但一口氣看美元再跌35%，且一口咬定，似乎吃了秤跎鐵了心。

謝金河表示，羅奇教授長駐香港，是有名的挺中派，極度看好中國，看衰美國。另一個挺中派代表是吉姆．羅傑斯，認為美國狂印鈔票，未來10年投資會是此生最艱困。吉姆．羅傑斯認為美國債台高築，未來很不樂觀，其實這是大債時代，中國的債務問題更加突顯，但他們似乎只看到美國。

謝金河強調，這些年，經濟學家都從現象面去推估未來，在危機來襲時，他們的看法，一個比一個悲觀，大家都變成末日博士；大家印象深刻的是IMF首席經濟學家Gita Gopinath認為這次危機會比1929年還慘烈，她預估今年台灣經濟成長率是負4%，最近主計總處宣布調升至2.54%，IMF今年的預測幾乎全槓龜。

謝金河認為，未來的世界，危機與轉機，挑戰和機遇並存，不要把話說死，可能是比較好的策略！

美國聯準會 謝金河 美元指數

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