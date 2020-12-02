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振興三倍券領用率超過9成7 使用期限至12月31日

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
振興三倍券使用期限至12月31日。報系資料照
振興三倍券使用期限至12月31日。報系資料照

根據經濟部統計，振興三倍券迄今已2,309萬人領用，其中2,128萬人領取紙本，181萬人綁定數位，領用人數占符合領取資格者超過9成7，也特別提醒尚未領用的民眾，三倍券使用期限至12月31日，把握時間領用及使用完畢。

經濟部指出，三倍券發行至今4個月，已有效達成提振內需，根據經濟部統計7月至10月零售業、餐飲業的營業額均有不錯的表現，甚至有幾個月創歷年同月新高。業者、商圈及各縣市政府紛紛推出加碼優惠，包含食衣住行育樂各方面，如飯店與度假村業者推出住宿優惠，刺激國內旅遊，商圈、百貨也有消費滿額享優惠折抵等。此外，民眾亦可搭配一年一度的百貨週年慶，使用振興三倍券採購。

此外，11月16日行政院也新增對持有效永久居留證、外交官員證者發放三倍券，預估有近13,000人受益，和一般民眾領取方式一樣，使用期限至今年12月31日。

經濟部表示，尚未領取的民眾可攜帶健保卡及1,000元至郵局領取紙本三倍券，或選擇綁定便利的數位三倍券，持外交部官員證者，則將由外交部統一協助發放。請民眾把握時間領用。

三倍券 經濟部 餐飲業

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