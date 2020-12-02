10月製造業亮黃藍燈 景氣低迷

台灣經濟研究院今（2）日發布10月製造業景氣燈號，亮黃藍燈，這是連續第三個月的黃藍燈。昨天中經院的PMI（採購經理人指數）發布記者會在討論是否過熱，而台經院的燈號顯示，「依然低迷」。

中經院的PMI是和上月比，而台經院的燈號主要是和去年同期比。中經院的指標顯示自疫情爆發後，台灣的製造業生產和銷售活動快速回到正常，而台經院的黃藍燈顯示，和去年同期比，今年整體情況還是差。

台經院指出，和9月比，10月整體製造業景氣信號減少0.85分，信號值只有11.03分。

單看電子零組件業，10月持續亮綠燈，是各業中景氣較佳的行業。有陸廠急單消退、工作天數較去年同期減少等不利因素，然受惠於終端消費性電子新品陸續上市，加上遠距設備需求熱絡，以及5G通訊、高效能運算等新興科技應用需求持續擴展，使得10月外銷訂單、生產指數與出口年增率續呈雙位數成長。

台經院指出，今年整體製造業表現，呈現傳產、科技兩樣情，下半年表現較上半年為佳。

上半年受到新冠病毒在全球不斷蔓延開來，為防止疫情擴散，各國採取嚴控措施導致經濟活動停擺，外貿表現多呈頹勢，加上嚴控期間的民間消費動能亦大幅下滑，重創今年全球經濟表現。儘管台灣防疫得宜，然受到全球經濟需求停滯拖累，國際油價甚至一度下探至20美元以下，國際原物料價格亦隨之重挫，令傳統產銷秩序大受影響，上半年傳產景氣燈號多呈現代表景氣衰退的藍燈。所幸隨著各國陸續重啟經濟活動，傳產出口、接單與生產表現漸次回穩，下半年傳產景氣燈號重回黃藍燈表現；

在資訊電子業方面，受惠於美中科技戰及疫情衝擊，全球產業供應鏈加速重整，許多高階產品選擇移回國內生產製造，加上遠距商機與新興科技運用持續熱絡，使得今年以來科技業多呈現綠燈表現。

台經院根據模型估算指出，109年製造業六大類別燈號為一個綠燈、一個黃藍燈與四個藍燈，儘管全年整體製造業仍呈現低迷的黃藍燈，不過表現已較2019年為佳。