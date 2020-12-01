公務員安啦！退撫基金前11月累計獲利初估超過300億元

老實說，我只知道「換誰上都好」：換上任何一個新聞台都好，至少都會比中天新聞台好，因為後者的惡形惡狀已突破我對新聞台評價的底線。不過，另一方面，我也著實覺得「換誰上都沒差」，因為我早已成為「剪線族」（Cord Cutters）的一員，換誰上52頻道都一樣。

2020-12-01 11:53