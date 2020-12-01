公務員安啦！退撫基金前11月累計獲利初估超過300億元
受到新冠肺炎第2波疫情升溫影響，退撫基金10月底收益數下滑；公務人員退休撫卹基金管理委員會今日破例公布，截至今年11月底，初估退撫基金獲利超過300億元。
退撫基金截至今年10月底，收益數為14.49億元，收益率為負0.25%。退撫基金今日下午隨即發布，今年11月底，初估退撫基金獲利超過300億元，收益率將會由負轉正。
退撫基金指出，今年10月因歐美新冠肺炎疫情反覆，加上美國總統大選前的不確定因素，市場觀望轉趨下跌，致退撫基金10月底之收益數較9月底下滑，主要是受國外委託經營表現不佳影響，惟國內自營股票及國內委託經營之績效則持續保持良好。
退撫基金指出，今年11月受惠於美國總統大選結束，政治不確定性減少，以及新冠肺炎疫苗及藥物研發出現正面進展，資金轉進風險性資產，全球股市全面上揚，退撫基金績效大幅回升，截至今年11月底，初估退撫基金獲利超過300億元。
退撫基金表示，全球寬鬆的資金環境支撐股市表現，但仍須留意包括：新冠肺炎疫情發展、主要經濟體經貿政策、全球央行貨幣政策等情事之變化。基金管理會將適時調整資產配置，並偏重於基本面展望較佳、能見度較高之投資標的，以建構穩健之投資組合，維持基金長期收益之穩定。
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