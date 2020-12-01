益得生技SYN010向TFDA提出送件申請

益得生技（6461）針對氣喘控制用藥之SYN010已於11月正式向TFDA提出送件申請，最快預計2021年取證。而第一個進軍美國的開發案SYN011，也在11月開始進行符合美國查驗登記之臨床試驗，積極搶攻全球吸入劑市場。

根據2020 Visiongain資料分析顯示，世界吸入劑市場價值約為330億美元，甚至在2030年市值將可高達560億美元，相當於1.5兆台幣。

益得是全台唯一擁有開發MDI定量吸入劑型藥械合一技術能力的公司，持續聚焦治療氣喘與慢性肺阻塞吸入製劑之研發與製造，開發中的高門檻學名藥SYN010從2014年至今七年間，由於MDI劑型有別於其他傳統劑型，須將藥物與器械完美結合，缺一不可，故經過無數次研發試製，終於在9月克服技術難關，成功完成臨床試驗批的生產，並在11月送TFDA進行查登，若順利取證，將可進入台灣約570萬美元市場。進而可南向爭取東南亞約8千萬美元市場。

該公司表示，藉由SYN010台灣的成功送件，進一步奠定前進美國市場的契機，爭取38億美元的美國市場大餅，是未來竭力爭取的方向。

此外，用於治療急性氣喘的SYN011於2015年起，耗資約2億台幣，歷經百萬支以上的研發試製，突破藥物與給藥裝置間的技術盲點，將其整合達到穩定且高品質的給藥模式，也於11月開始進行符合美國規範之臨床試驗，期能以最快速度進軍美國，搶占高達13億美元市場，躋身屈指可數的美國吸入劑供應廠之列。而Duasma預計2021年在中國完成臨床試驗，隨即向中國藥監局提出藥證申請，進入市值5.4億美元的中國市場。