艾美特轉換債六成未拍出 承銷價訂百元
艾美特-KY（1626）今天辦理第四次無擔保轉換債承銷競拍，預計拍賣3,460張，實際得標僅1,280張，高達六成未拍出，剩餘未拍出部分將依法由承銷團依比例認購。本次轉換債公開承銷價則訂100元。
證交所表示，艾美特-KY此次辦理競拍股數計3,460張，參與投標之標單筆數有108筆，合格標單96筆，美國標方式決定得標價格。實際得標僅1,280張，未達本次競拍數量之剩餘部分，將依法由承銷團依承銷比例認購，開標結果如下：
最低得標價格：100元
最高得標價格：106.02元
得標加權平均價格：101.42元
證交所表示，因艾美特此次得標數量未達預期，依法公告艾美特第四次無擔保轉換債公開承銷價為底價100元。
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