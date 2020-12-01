民眾黨控「中央圖房」 行政院駁斥：與事實不符

行政院今（1）日表示，有關民眾黨立法院黨團今召開記者會，將最近四年政府用於媒體，如電視、廣播、報紙及雜誌等大眾傳播媒體約9,000萬元經費，功能與目的為政策宣導廣告相關，向民眾說明溝通政府政策，民眾黨團簡稱誤導為所謂的「大內宣」、「養九位小編」，都與事實不符，行政院特此澄清說明。

民眾黨團今天召開記者會表示，行政院的重大溝通宣導與勞務人力採購標案，近四年編列高達1.03億元，質疑政府根本用公款從事「大內宣」，且相關標案都由特定廠商輪流承包，當中是否有弊端同樣令人質疑。

行政院發布新聞稿表示，這類宣傳編列與支用，並非行政院獨有，相信地方各縣市政府為了將施政措施或政策對民眾溝通說明，也都會在預算中編列類似宣傳經費。行政院表示，相關預算編列一切依法辦理，並且受立法院審查三讀通過，辦理採購與支用，也都要事後受監察院審計部審計。

行政院指出，另外，有關民眾黨團指涉用勞務採購辦理小編九人，是與事實不符，行政院在此嚴正否認，所謂的九人其中有五人，屬於新傳處常年因為處內特殊業務需要，予以辦理的勞務採購。

行政院說明，其業務包含整理與政院相關報導，輿情資料傳送、報紙雜誌分送，每日行政院相關電子媒體報導播出畫面拷錄，以及協助審核輿情發送簡訊內容，行政院記者會網路直播及副控室操作等等。

行政院表示，而在2019年以前，因為相關勞務採購預算多是統一編列於院本部，新傳處僅有編列工讀生性質的勞務採購。另有四人的勞務採購，則是業務包含具有專業及相關工作背景的動態攝影、平面攝影、動畫製作與網站製作業務，負責拍攝及製作相關素材，提供行政院所屬機關、LINE TODAY政府澄清專區及跨部會文宣使用。

行政院指出，以上所謂包含宣傳經費與勞務採購業務等，都在日前回覆提供民眾黨團索取資料中，已經有清楚說明，對於民眾黨團仍以與事實不符的內容，召開記者會，行政院表達遺憾，也特此再次向社會及媒體朋友澄清說明。