勞動基金傳弊 蘇貞昌：任何不法都要嚴以查辦

勞動基金傳內部炒股弊案，對於立委質詢，行政院長蘇貞昌今（1）日表示公務員絕對要廉潔自持，任何不法都要嚴以查辦，他也請勞動部長許銘春等隨時檢討管理機制；許銘春表示，此事為勞動部主動發現稽查，是由內部查核機制發現。

檢警調查發現，勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉嫌接受高價餐飲，且指示勞動基金代操券商，運用基金相關帳戶，持續下單特定的公司股票，進行炒股，也因此被羈押禁見。

民進黨立委莊瑞雄於立法院院會質詢，質疑游迺文光一個人不足以成事，但曾有公文要調職，後卻無下文，背後是否有有力人士？蘇揆表示，公務員絕對要廉潔自持，任何不法都要嚴以查辦，涉案情節如報導所述，就非常不該。

蘇揆表示，此事勞動部長有向他面報，一發現有問題，就調職、移送，此案偵辦中，一定毋枉毋縱，如有刑責就要嚴以咎責，他也約請許部長與相關部會首長，就基金管理機制要隨時檢討，嚴以管控，不能有作奸犯科機會。

許銘春表示，該份公文她上任時並未看到，過程不清楚。她強調，此事是勞動部主動發現有投資異常，就主動調查、主動調職，有涉嫌部分也主動移送廉政署，勞動部內部查核機制發現有問題，就做相關作為。