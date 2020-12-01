知本光電開發「未行諮商同意權」 原住民聲請停止執行獲准

台東縣原住民部落不滿得標商在知本光電開發案中，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政法院聲請停止執行，欲暫停開發，法院裁准聲請，可抗告。環境權保障基金會今在臉書表示，政府機關接下來不得為任何行政程序的進行，包括原本預定在內政部進行的土地變更審查也將停止。

環境權保障基金會指出，這是難得的法院裁定。對於原住民族的主權及文化權均有一定的意義，司法權對於原住民族有認識理解才會做出這麼溫柔有力的裁定，司法院有原民專庭的設立真是太好了！

台東縣政府在台東市知本溪出海口規畫161公頃的太陽能光電園區，預估發電157PW（兆瓦），相當於全台東縣22%的發電量，成為國內少見大型光電園區。

2018年縣府利用知本捷地爾公司的閒置土地做為太陽光電示範專區土地，該案已於同年3月13日開標，得標商盛力能源公司去年6月1日依原基法21條規定程序，在卡大地布部落舉辦諮商同意權投票，結果以187票比173票，同意開發案。

不過，部落對原民會擴大解釋諮商取得原住民族參與辦法怨懟頗深，投票過程出現不在部落卻「委託投票」爭議，部落領袖因而向台東地院提起「諮商同意會議投票無效之訴」；另向行政院提訴願、向北高行聲請停止執行經濟部核發的籌設許可。

今年6月24日，卡大地布部落Pakaruku家族領袖林茂盛拉罕在遞狀時受訪表示，希望國家尊重部落主權，不要讓原住民族基本法保障原住民土地權利的美意淪為空談。