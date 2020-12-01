快訊

東南亞、歐洲新冠襲台！台男在英確診 1個月後返台仍陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

知本光電開發「未行諮商同意權」 原住民聲請停止執行獲准

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
台東縣原住民部落不滿得標商在知本光電開發案中，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政法院聲請停止執行，欲暫停開發，法院裁准聲請。報系報資料照。
台東縣原住民部落不滿得標商在知本光電開發案中，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政法院聲請停止執行，欲暫停開發，法院裁准聲請。報系報資料照。

台東原住民部落不滿得標商在知本光電開發案中，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政法院聲請停止執行，欲暫停開發，法院裁准聲請，可抗告。環境權保障基金會今在臉書表示，政府機關接下來不得為任何行政程序的進行，包括原本預定在內政部進行的土地變更審查也將停止。

環境權保障基金會指出，這是難得的法院裁定。對於原住民族的主權及文化權均有一定的意義，司法權對於原住民族有認識理解才會做出這麼溫柔有力的裁定，司法院有原民專庭的設立真是太好了！

台東縣政府在台東市知本溪出海口規畫161公頃的太陽能光電園區，預估發電157PW（兆瓦），相當於全台東縣22%的發電量，成為國內少見大型光電園區。

2018年縣府利用知本捷地爾公司的閒置土地做為太陽光電示範專區土地，該案已於同年3月13日開標，得標商盛力能源公司去年6月1日依原基法21條規定程序，在卡大地布部落舉辦諮商同意權投票，結果以187票比173票，同意開發案。

不過，部落對原民會擴大解釋諮商取得原住民族參與辦法怨懟頗深，投票過程出現不在部落卻「委託投票」爭議，部落領袖因而向台東地院提起「諮商同意會議投票無效之訴」；另向行政院提訴願、向北高行聲請停止執行經濟部核發的籌設許可。

今年6月24日，卡大地布部落Pakaruku家族領袖林茂盛拉罕在遞狀時受訪表示，希望國家尊重部落主權，不要讓原住民族基本法保障原住民土地權利的美意淪為空談。

原住民 台東 太陽光電

延伸閱讀

催生北橫國家風景區 桃辦11座談會

枋寮石頭營未爆彈！議員要停工 業者：該處非工程區

原民會補助環境有善農業5項目 最高150萬元

南迴電氣化通車加緊 林佳龍深夜搭「敞篷車」視察

相關新聞

勞動基金爆出內鬼炒股 蘇貞昌：管理機制隨時檢討

攸關千萬勞工的勞動基金驚爆內鬼炒股，行政院長蘇貞昌今在立法院表示，有任何不法一定要嚴以查辦，昨也要求相關部會首長，一定要...

慘了！勞動基金前10月賠418億元 收益率轉負

隨著新冠肺炎第二波疫情升溫，勞動基金績效再轉壞。勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，累計今年前10月，勞動基金...

安啦！勞動基金績效三溫暖！估11月將大賺2300億元

勞動基金截至今年10月底累計大賠418.8億元，收益率負0.98%；不過為穩定勞工的心，勞動基金運用局今（1）日破例主動...

曾出公文將游迺文調職被壓下？ 勞金局官員今避談

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文爆弊案。本報今披露，游迺文與業者往來密切傳聞多年，勞金局106年就曾出公文要將...

日本駐台代表：給自己最大任務 助台加入CPTPP

日本駐台代表泉裕泰來台就任滿一年，他表示，他跟台灣很有緣份，能派駐台灣「很幸福」。泉裕泰並說，他來台給自己的任務，是盡最...

知本光電開發「未行諮商同意權」 原住民聲請停止執行獲准

台東縣原住民部落不滿得標商在知本光電開發案中，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政法院聲請...

中油查德礦區權益讓出？張瑞宗：階段風險分散有其必要

台灣中油今天在大林煉油廠105號碼頭，舉辦「查德礦區奧瑞油田第一船原油抵台典禮」。外界質疑中油為何在發現原油油藏後，還把...

凱羿董座兼總座蔡謀燦辭職 由其弟蔡謀賦接任

凱羿-KY（2939）在針對醫療手套採購及輕質循環油採購銷售，有多項內控缺失，也被打入全額交割股；凱羿今（1）日公告董事...

行政院核定霧社水庫防淤工程 估2027年完工

霧社水庫位於濁水溪上游，其供水影響下游日月潭水庫與集集攔河堰供水，也影響到斗六、雲科工、豐田及元長等工業區。然而1999...

無薪假再升至549家、11,328人 製造業減、服務業增

勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假有549家、11,328人，一周之內增加63家，394...

勞動基金10月單月虧441.2億 勞金局：11月大賺2300億

勞動基金運用局今公布10月的勞動基金運用績效，勞金局副局長劉麗茹指出，雖然10月份受國際股市震盪影響，10月單月賠掉44...

11月台灣製造業PMI 61.2 三年來最快擴張、朝向過熱

中華經濟研究院今（1）日公布11月台灣採購經理人指數，製造業和非製造業雙雙擴張，而且擴張速度加快。其中，製造業採購經理人...

熱門新聞

狂買1元購物袋洗發票 財政部：研議一定金額下不予給獎

勞金局炒股案 游迺文抗拒…調職被壓下？

安啦！勞動基金績效三溫暖！估11月將大賺2300億元

NOR漲價 華邦董座大買自家股

華新科擬砸近10億 收購日商双信電機

半導體風暴 中芯將列美黑名單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。