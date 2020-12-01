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行政院核定霧社水庫防淤工程 估2027年完工

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
行政院為改善霧社水庫淤積問題，11月30日核定「霧社水庫防淤工程計畫」。報系資料照片
行政院為改善霧社水庫淤積問題，11月30日核定「霧社水庫防淤工程計畫」。報系資料照片

霧社水庫位於濁水溪上游，其供水影響下游日月潭水庫與集集攔河堰供水，也影響到斗六、雲科工、豐田及元長等工業區。然而1999年921地震及2004年敏督利颱風等事件，造成水庫淤積率達75%。行政院為改善霧社水庫淤積問題，11月30日核定「霧社水庫防淤工程計畫」，台電公司將投入超過50億元興建水力排砂隧道等設施，預計2027年完工後可增加霧社水庫排淤能力每年135萬立方公尺。

水利署表示，霧社水庫為濁水溪供水與發電系統之上游控制點，其庫容減少將影響下游日月潭水庫與集集攔河堰供水。台電公司近年積極辦理陸挖清淤以解決霧社水庫淤積，但因為道路限制及砂石車頻繁出入引起地方居民抗議致清淤量難以擴大。

「霧社水庫防淤工程計畫」預計辦理霧社水庫防淤隧道工程、河道放淤工程及松林堰專管工程等，計畫完成後可增加水庫排淤能力每年75萬立方公尺及河道放淤減淤量每年60萬立方公尺，並增加水庫排洪能力每秒530立方公尺，不僅大幅提高水庫清淤效率，對大壩安全亦有正面助益，同時配合日月潭水庫與集集堰水資源調度，提升中部地區供水穩定。

水利署強調，近年氣候變遷影響加劇，提升既有水庫防淤能力及加速清淤已成為工作重點，近年已完成石門水庫排砂隧道、曾文及白河水庫防淤隧道等，另南化水庫防淤隧道及石門水庫阿姆坪防淤隧道預計2021年完工、白河水庫繞庫防淤工程預計2023年完工等，可大幅提高水庫防淤能力。

此外，水利署近年持續加大、加強力道辦理各水庫清淤工作，今年清淤目標量為1,273萬立方公尺，截至11月下旬已清淤1,327萬立方公尺，不僅超過目標量，同時創下歷年來新高，趁枯水期水庫水位低時全力辦理清淤工作，以改善水庫淤積維持水庫庫容。

石門水庫 集集 日月潭

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