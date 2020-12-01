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無薪假再升至549家、11,328人 製造業減、服務業增
勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假有549家、11,328人，一周之內增加63家，394人，整體來看，製造業無薪假持續趨緩，服務業受到邊境管制持續影響而呈緩增。
寶成集團日前宣布，目前實施的第二波（9至11月）無薪假，人數約3,70人，因市況已逐步回溫，因此決定提前結束無薪假，12月起回歸正常。寶成擬停止無薪假，尚未反映在統計上。
勞動部統計顯示，製造業無薪假持續減緩，服務業無薪假則緩步增加。製造業目前有166家、6,932人實施無薪假，較上周增加2家、人數減96人。
服務業部分，批發零售業目前有178家、1,790人實施無薪假，較上周增加22家、83人；運輸倉儲業則有49家、1,244人實施無薪假，較上周增加13家、202人。
支援服務業（含旅行社）目前則有59家、529人實施無薪假，較上周增加13家、154人。住宿餐飲業則有13家、143人實施無薪假，較上周增1家、人數減36人。
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