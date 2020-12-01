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提升各級主管風險控管能力 台鐵局邀專家來授課

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
因斷軌事件引起社會關注鐵道安全議題，台鐵局特別邀請專家來為各主管授課。圖／台鐵局提供
因斷軌事件引起社會關注鐵道安全議題，台鐵局特別邀請專家來為各主管授課。圖／台鐵局提供

交通部台鐵局今（1）日表示，鑑於近期因斷軌事件引起社會關注鐵道安全議題，特別邀請談灣工業技術研究院博士吳永豪於台鐵局第一會議室，以「鐵道組件之潛在問題及風險管控」為題，進行三小時專題講授及意見交流，藉以提升工務各級主管對於風險控管了解與掌控。

本研討會議由台鐵局副局長朱來順主持，會中吳永豪以軌道同業道岔鋼軌斷裂、驅動桿破斷為例及本局鐵軌與火車輪之劣化破損機制等，進行專業分析與提出改善建議。特別以無損檢測技術的精進及適用性分析應用，詳細介紹傳統檢測方式（如射線照相、超音波檢測、內視鏡等）及先進檢測技術（如相控陣超音波PAUT），進行鋼軌診斷達到高可靠度/高精度及高檢出率，追求風險為零之終極目標。

吳永豪建議台鐵局採標準化作業程序（採用軟體工具、程序及方法）、引用新技術、善用數據及資訊等項意見，台鐵局將參採納入後續規劃辦理，以提升軌道品質確保行車安全。

台鐵 鐵道

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