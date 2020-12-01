11月台灣製造業PMI 61.2 三年來最快擴張、朝向過熱

中華經濟研究院今（1）日公布11月台灣採購經理人指數，製造業和非製造業雙雙擴張，而且擴張速度加快。其中，製造業採購經理人指數（PMI）達61.2，是2017年3月以來最快擴張速度，指數較上月續揚1.9。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫說：「有朝向過熱現象。」按國外經驗，指數在55上下加減3是健康，過60是過熱。

製造業六大產業的PMI，除了電力暨機械設備產業在60以下之外，其餘五大產業都在60以上。賴樹鑫說：「2012年以來，從沒有看過這麼漂亮的數字。」

11月非製造業經理人指數（NMI）為53.8，較上月回升0.4。暑假過後，NMI擴張速度趨緩，中經院第三研究所助研究員陳馨蕙指出，11月又看到擴張速度加快，只是加速動力不大。

住宿餐飲業的NMI在50以下，呈現緊縮，而且指數僅29.8，賴樹鑫以「慘」字形容。其餘七大行業都在50以上，其中，營造暨不動產NMI來到55.8，較上月下降1，陳馨蕙說：「顯然打房有點效果，但仍處較高的水準。」賴樹鑫質疑，會不會台商回流的錢又跑到房地產炒房？