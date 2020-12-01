安啦！勞動基金績效三溫暖！估11月將大賺2300億元

勞動基金截至今年10月底累計大賠418.8億元，收益率負0.98%；不過為穩定勞工的心，勞動基金運用局今（1）日破例主動發布今年11月績效，單月大賺2300億元。

隨著新冠肺炎第二波疫情升溫，勞動基金績效再轉壞。勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，累計今年前10月，勞動基金收益數為負418.8億元，收益率負0.98%，10月單月大賠441.2億元。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，今年上半年勞動基金收益全面為負數，直至今年7月，勞動基金收益才轉為正數，7月單月回補金額高達1780.3億元，8月單月再賺489.5億元，累計前8月收益數為771.4億元，收益率為1.81%。

然而，到了9月，單月大賠749億元，累計前9月收益數跌至22.4億元，收益率下跌至0.05%；10月單月再賠441.2億元，累計前10月收益率由正轉負。根據勞動基金運用局初估，11月單月大賺2,300億元，累計收益數及收益率將再由負轉正。