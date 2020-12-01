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慘了！勞動基金前10月賠418億元 收益率轉負

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
新冠肺炎疫情重創全球經濟，今年上半年勞動基金收益全面為負數，直至今年7月，勞動基金收益才轉為正數，然而，9月、10月單月再賠，累計前10月收益率由正轉負。報系資料照
新冠肺炎疫情重創全球經濟，今年上半年勞動基金收益全面為負數，直至今年7月，勞動基金收益才轉為正數，然而，9月、10月單月再賠，累計前10月收益率由正轉負。報系資料照

隨著新冠肺炎第二波疫情升溫，勞動基金績效再轉壞。勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，累計今年前10月，勞動基金收益數為負418.8億元，收益率負0.98%，10月單月大賠441.2億元。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，今年上半年勞動基金收益全面為負數，直至今年7月，勞動基金收益才轉為正數，7月單月回補金額高達1780.3億元，8月單月再賺489.5億元，累計前8月收益數為771.4億元，收益率為1.81%。然而，到了9月，單月大賠749億元，累計前9月收益數跌至22.4億元，收益率下跌至0.05%；10月單月再賠441.2億元，累計前10月收益率由正轉負。

勞動基金運用局表示，10月歐美地區新冠肺炎第二波疫情爆發， 紛紛再度採取管制措施，加上美國財政紓困方案談判膠著、總統大選等 不確定因素影響，全球金融市場呈現上、下震盪走勢。

整體勞動基金截至今年 10 月底止規模為 4 兆 4,500 億元，其中 新制勞退基金規模為 2 兆 6,600 億元，舊制勞退基金規模為 8,949 億元，勞保基金規模為 7,344 億元。

受到全球疫情反覆，增加長期退休基金操作之困難，勞動基金短期績效受到影響，今年截至 10 月底止，整體勞動基金評價後收益數為-418.8 億元，收益率 -0.98％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為-1.38％、-1.35％、0.47％。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 3,885 億元，收益數為 18.0 億元，收益率為 0.50％。

展望未來，勞動基金運用局表示，隨著歐 美年底採購旺季來臨，5G 通訊、高效能運算、人工智慧、物聯網等新興 應用推展，以及國內半導體領導廠商具高階製程優勢之下，我國出口基 本面可望穩定改善，惟近期國際疫情再度升溫，部分國家重啟封鎖措施， 及美中貿易與科技爭端演變，皆對我國出口帶來不確定性。 整體而言，疫苗研發測試朝正面發展，加上各國續行極度寬鬆貨幣 與強力財政刺激政策，為金融市場帶來動力，惟歐美各國疫情持續攀升， 短期疫苗普及仍受制約，對年底前展望審慎樂觀。

勞動基金 疫情

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