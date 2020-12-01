彭博：ETF需求有回升跡象 資金主要流入日本股票型ETF

試驗顯示新冠疫苗效力高，川普團隊啟動權力交接程序，加上前聯準會主席葉倫將出任下屆財長，激勵投資人風險偏好，掩蓋美歐疫情擔憂，標普及納指齊創新高，近週全球股市普遍收高。

依據彭博資訊統計，截至2020/11/27過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入92.2億美元，其中主要流入日本與美國股票型ETF，近週資金分別淨流入23.3億與18.3億美元，新興市場股票型ETF近週資金淨流入12.5億美元，歐洲及中國股票型ETF近週資金分別淨流入10.1億和0.4億美元，亞太股票型ETF近週資金淨流入0.3億，而全球股票型則遭調節，轉為淨流出12.85億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國感恩節假期為年底消費旺季開啟序幕，根據Adobe Analytics統計，感恩節及黑色星期五線上銷售年增近22%，金額均創下歷史新高，預期網購星期一也將延續佳績，而全美零售聯合協會(NRF)預估今年假期銷售將比去年成長3.6%~5.2%，高於過去五年平均的3.5%增幅，總銷售金額將達7,553億至7,667億美元，顯示美國消費動能依舊強勁。

此外，儘管近期全球疫情升溫，但若十二月至少有一款安全且有效的新冠疫苗獲得核准上市，有助提振市場對2021年經濟復甦加速的期待，加上十二月歐洲央行預期將擴大量化寬鬆規模、聯準會可能強化購債政策的前瞻指引，有利全球股市上演聖誕老公公行情。

建議投資人趁歲末年終之際檢視投資組合並進行汰弱留強，現階段看好「美股及新興亞洲股市雙主流、創新成長與價值循環類股輪動、以及資金回流新興市場」三大趨勢，可列為十二月及2021年元月行情的佈局首選，已進場者續抱，空手者可採逢震盪加碼或大額定期定額布局介入。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，儘管試驗佳音推升了未來有更多疫苗研發成功的期待，但在疫苗成功大量問世之前，我們須思考如何應對疫苗供給不足與全球需求龐大的挑戰，放眼中長期，生技醫療產業在新藥創新及人口高齡化利基簇擁下前景正向。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人伽坦．賽加爾表示，未來美國拜登主政下，美中貿易衝突可望降溫，有利整體新興市場風險偏好回升。亞洲尤其東北亞國家在疫情控制上成效較為顯著，經濟重啟與復甦步伐為全球最具優勢區域，亞洲企業在引領全球新經濟發展的道路上亦具有舉足輕重地位，同時面臨新冠肺炎疫情衝擊也展現極佳韌性，創造高度投資價值。