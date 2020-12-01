快訊

又濕又冷！北北基宜花豪大雨特報 本周最冷時間還沒到

美國第一個特級廚師？華盛頓與他的「黑奴主廚」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭博：ETF需求有回升跡象 資金主要流入日本股票型ETF

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
新冠疫苗報喜，川普團隊啟動權力交接程序，加上葉倫將出任下屆財長，激勵投資人風險偏好，標普及納指齊創新高，近週全球股市普遍收高。美聯社
新冠疫苗報喜，川普團隊啟動權力交接程序，加上葉倫將出任下屆財長，激勵投資人風險偏好，標普及納指齊創新高，近週全球股市普遍收高。美聯社

試驗顯示新冠疫苗效力高，川普團隊啟動權力交接程序，加上前聯準會主席葉倫將出任下屆財長，激勵投資人風險偏好，掩蓋美歐疫情擔憂，標普及納指齊創新高，近週全球股市普遍收高。

依據彭博資訊統計，截至2020/11/27過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入92.2億美元，其中主要流入日本與美國股票型ETF，近週資金分別淨流入23.3億與18.3億美元，新興市場股票型ETF近週資金淨流入12.5億美元，歐洲及中國股票型ETF近週資金分別淨流入10.1億和0.4億美元，亞太股票型ETF近週資金淨流入0.3億，而全球股票型則遭調節，轉為淨流出12.85億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國感恩節假期為年底消費旺季開啟序幕，根據Adobe Analytics統計，感恩節及黑色星期五線上銷售年增近22%，金額均創下歷史新高，預期網購星期一也將延續佳績，而全美零售聯合協會(NRF)預估今年假期銷售將比去年成長3.6%~5.2%，高於過去五年平均的3.5%增幅，總銷售金額將達7,553億至7,667億美元，顯示美國消費動能依舊強勁。

此外，儘管近期全球疫情升溫，但若十二月至少有一款安全且有效的新冠疫苗獲得核准上市，有助提振市場對2021年經濟復甦加速的期待，加上十二月歐洲央行預期將擴大量化寬鬆規模、聯準會可能強化購債政策的前瞻指引，有利全球股市上演聖誕老公公行情。

建議投資人趁歲末年終之際檢視投資組合並進行汰弱留強，現階段看好「美股及新興亞洲股市雙主流、創新成長與價值循環類股輪動、以及資金回流新興市場」三大趨勢，可列為十二月及2021年元月行情的佈局首選，已進場者續抱，空手者可採逢震盪加碼或大額定期定額布局介入。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，儘管試驗佳音推升了未來有更多疫苗研發成功的期待，但在疫苗成功大量問世之前，我們須思考如何應對疫苗供給不足與全球需求龐大的挑戰，放眼中長期，生技醫療產業在新藥創新及人口高齡化利基簇擁下前景正向。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人伽坦．賽加爾表示，未來美國拜登主政下，美中貿易衝突可望降溫，有利整體新興市場風險偏好回升。亞洲尤其東北亞國家在疫情控制上成效較為顯著，經濟重啟與復甦步伐為全球最具優勢區域，亞洲企業在引領全球新經濟發展的道路上亦具有舉足輕重地位，同時面臨新冠肺炎疫情衝擊也展現極佳韌性，創造高度投資價值。

ETF 疫苗 疫情

延伸閱讀

疫苗利多激勵 全球主要地區股市資金淨流入

莫德納疫苗 拚本月上市

日本環球「超級任天堂世界」明年2月開幕！瑪利歐賽車現實玩得到

感恩節後確診會狂飆 佛奇警告：防疫限制有必要延到聖誕假期

相關新聞

勞金局炒股案／「非他一人可決定」弊案輕放 對得起勞工？

勞動基金運用局爆發弊案，擔任國內投資組組長的游迺文涉嫌與業界勾結炒股，引發國人震驚。此案或許不是結構性弊案，但游姓組長曾...

勞金局炒股案／「勞動部敗家」 藍促行政調查

攸關千萬勞工的勞動基金驚爆內鬼炒股，國民黨立法院黨團昨天質疑，勞動基金光是九月就慘賠七百四十九億元，背後是否有人涉入，除...

勞金局炒股案／勞部：疫情慘虧 無關弊案

國民黨立法院黨團昨質疑勞動基金九月就慘賠七四九億元。勞動部昨表示，勞動基金投資以增進基金長期穩健收益為原則，多元配置於國...

蕭美琴：台美經濟互補 盼啟動雙邊貿易談判

駐美代表蕭美琴今天表示，台美經濟高度互補，展現在整個供應鏈體系中，台美貿易協定有其經濟意義，她期待台美雙邊貿易協定談判能...

彭博：ETF需求有回升跡象 資金主要流入日本股票型ETF

試驗顯示新冠疫苗效力高，川普團隊啟動權力交接程序，加上前聯準會主席葉倫將出任下屆財長，激勵投資人風險偏好，掩蓋美歐疫情擔...

【總編開箱】游迺文背後有力人士 讓勞動部不敢調職？

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文爆發弊案，這起事件雖由勞動部移送檢調偵辦，不過，本報調查後發現，勞動基金運用局在三年前就發現游迺文與業者往來密切，曾決定將游迺文轉調到風險控管組，但人事公文走到勞動部後，就沒有下文了。

勞金局炒股案／基金肥肉 操盤手須輪調防弊

勞動基金運用局爆發內部主管涉嫌被買通炒股，政府基金操盤人士直言，政府基金原就是業者的肥肉，很多投信業者想盡辦法找關係認識...

勞金局炒股案 游迺文抗拒…調職被壓下？

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文爆發弊案，勞動部事後雖說是今年主動查核發現，但據透露，游迺文交遊廣闊，與業者往來密切傳聞多年，一○六年上半年就出公文要將他調離現職，轉任風險控管組，但遭他激烈抗拒，公文往上報就沒有下文，如今果然出事，了解內情人士表示「完全不意外」。

防疫、國旅補助 新制上路

12月有多項新制上路，因應秋冬防疫，疫情指揮中心宣布，自今年12月1日起至明年2月28日，所有入境旅客登機前配合出示三日...

印尼移工卡關2週 經部：影響金屬加工與食品製造業

中央流行疫情指揮中心今天宣布，12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作2週，預計影響1350名移工。經濟部調查有3成為...

拜登時代仍將中美對峙！美國重磅學者：台灣何不這樣賺機會？

著名中國問題專家何漢理（Harry Harding），曾是柯林頓總統時代的特別國家安全顧問。他近期受邀在台演講直言，預料拜登上台，中美對峙的狀況仍將延續。然而，這對夾在中美之間的台灣來說，卻是一個值得把握的好機會。

明年經濟你看好嗎？ 四成民眾認為2021年經濟會變差

美國總統大選大致底定，國際關係進入新常態。《遠見》2021台灣民心動向大調查出爐，結果顯示，民眾對於2021年國內整體經...

熱門新聞

狂買1元購物袋洗發票 財政部：研議一定金額下不予給獎

勞金局炒股案 游迺文抗拒…調職被壓下？

華新科擬砸近10億 收購日商双信電機

NOR漲價 華邦董座大買自家股

半導體風暴 中芯將列美黑名單

5G手機出貨上看6億支 外資挺台積、目標價升至558元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。